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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 22:03
candidat написав:
Если депозит в Альянсе заканчивается в субботу, то какие при этом помледствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
продлевают
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cohan
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cohan
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