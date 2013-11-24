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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 22:03
candidat написав:
Если депозит в Альянсе заканчивается в субботу, то какие при этом помледствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
продлевают
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cohan
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Додано: Чет 30 гру, 2021 23:24
Они жадные, отдают в понедельник и не начисляют % за выходные.
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demichh
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:55
candidat написав:
Если депозит в Альянсе заканчивается в субботу, то какие при этом помледствия:
1) отдают в пятницу перед этой субботой;
2) отдают в понедельник;
3) отдают в понедельник, но за субботу-воскресенье начисляют проценты по депозиту сверх срока договора?
аццький банк
не зняв вчасно пролонгацію депо річного - можливість зняти пропала за 3 дні (((
на ГЛ займаються лише інформуванням, лонгацію зняти не змогли
PS можливо тому що в понеділок було свято і банк в пятн вже включив "вівторок"
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greenozon
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