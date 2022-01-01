Так что думать. Банк в девятке тех, кто еще не докапитализировался. Таким НБУ дает проблемный статус и ограничивает привлечение депозитов
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 сер, 2017 01:51
Скоро всё
sens
Так что думать. Банк в девятке тех, кто еще не докапитализировался. Таким НБУ дает проблемный статус и ограничивает привлечение депозитов
Додано: Сер 19 лют, 2025 02:25
Чия б корова мукала!
До відома: на ва-банці я добре заробив і реінвестував капітал до проблем з ним, а по ФІ все віддали за його життя + через суд вибив і отримав ще 5тис $ компенсації.
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16 вересня 2024 року Єдиний акціонер АТ «БАНК «ПОРТАЛ» прийняв рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив План припинення.
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