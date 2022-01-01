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Банк Портал
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

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Банк Портал 1 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2017 01:51

Скоро всё

sens

Так что думать. Банк в девятке тех, кто еще не докапитализировался. Таким НБУ дает проблемный статус и ограничивает привлечение депозитов https://finclub.net/news/9-bankov-narus ... italu.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 02:25

  sens написав:
  Visky написав:Эту контору не могу даже банком назвать. Обманули с депо, пообещали одну ставку, а как приехали через час, то начали ныть и предлагать аж в 2 раза меньше! Куда там "цыгану, крутящему солнце". Контора вообще не приспособлена к приёму посетителей.
ибо не стоит влазить в помойки,а потом пищать - здесь грязно !!!. То что вам важен выше % уже понятно по постам в 30% вабанке и другом курятнике бахматового вора
Чия б корова мукала!
До відома: на ва-банці я добре заробив і реінвестував капітал до проблем з ним, а по ФІ все віддали за його життя + через суд вибив і отримав ще 5тис $ компенсації.
----

16 вересня 2024 року Єдиний акціонер АТ «БАНК «ПОРТАЛ» прийняв рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив План припинення.
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 04:29

Даже не знал, что такой банк был :D

  Visky написав:
  sens написав:
  Visky написав:Эту контору не могу даже банком назвать. Обманули с депо, пообещали одну ставку, а как приехали через час, то начали ныть и предлагать аж в 2 раза меньше! Куда там "цыгану, крутящему солнце". Контора вообще не приспособлена к приёму посетителей.
ибо не стоит влазить в помойки,а потом пищать - здесь грязно !!!. То что вам важен выше % уже понятно по постам в 30% вабанке и другом курятнике бахматового вора
Чия б корова мукала!
До відома: на ва-банці я добре заробив і реінвестував капітал до проблем з ним, а по ФІ все віддали за його життя + через суд вибив і отримав ще 5тис $ компенсації.
----

16 вересня 2024 року Єдиний акціонер АТ «БАНК «ПОРТАЛ» прийняв рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив План припинення.


А на судебные расходы сколько ушло, если не секрет ?
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:34

  Visky написав:
  sens написав:
  Visky написав:Эту контору не могу даже банком назвать. Обманули с депо, пообещали одну ставку, а как приехали через час, то начали ныть и предлагать аж в 2 раза меньше! Куда там "цыгану, крутящему солнце". Контора вообще не приспособлена к приёму посетителей.
ибо не стоит влазить в помойки,а потом пищать - здесь грязно !!!. То что вам важен выше % уже понятно по постам в 30% вабанке и другом курятнике бахматового вора
Чия б корова мукала!
До відома: на ва-банці я добре заробив і реінвестував капітал до проблем з ним, а по ФІ все віддали за його життя + через суд вибив і отримав ще 5тис $ компенсації.
----

16 вересня 2024 року Єдиний акціонер АТ «БАНК «ПОРТАЛ» прийняв рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив План припинення.

Номер справи піздабол
sens
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