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Банк Портал
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<12

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Банк Портал 1 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 12 сер, 2017 01:51

Скоро всё

sens

Так что думать. Банк в девятке тех, кто еще не докапитализировался. Таким НБУ дает проблемный статус и ограничивает привлечение депозитов https://finclub.net/news/9-bankov-narus ... italu.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 02:25

  sens написав:
  Visky написав:Эту контору не могу даже банком назвать. Обманули с депо, пообещали одну ставку, а как приехали через час, то начали ныть и предлагать аж в 2 раза меньше! Куда там "цыгану, крутящему солнце". Контора вообще не приспособлена к приёму посетителей.
ибо не стоит влазить в помойки,а потом пищать - здесь грязно !!!. То что вам важен выше % уже понятно по постам в 30% вабанке и другом курятнике бахматового вора
Чия б корова мукала!
До відома: на ва-банці я добре заробив і реінвестував капітал до проблем з ним, а по ФІ все віддали за його життя + через суд вибив і отримав ще 5тис $ компенсації.
----

16 вересня 2024 року Єдиний акціонер АТ «БАНК «ПОРТАЛ» прийняв рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив План припинення.
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 04:29

Даже не знал, что такой банк был :D

  Visky написав:
  sens написав:
  Visky написав:Эту контору не могу даже банком назвать. Обманули с депо, пообещали одну ставку, а как приехали через час, то начали ныть и предлагать аж в 2 раза меньше! Куда там "цыгану, крутящему солнце". Контора вообще не приспособлена к приёму посетителей.
ибо не стоит влазить в помойки,а потом пищать - здесь грязно !!!. То что вам важен выше % уже понятно по постам в 30% вабанке и другом курятнике бахматового вора
Чия б корова мукала!
До відома: на ва-банці я добре заробив і реінвестував капітал до проблем з ним, а по ФІ все віддали за його життя + через суд вибив і отримав ще 5тис $ компенсації.
----

16 вересня 2024 року Єдиний акціонер АТ «БАНК «ПОРТАЛ» прийняв рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив План припинення.


А на судебные расходы сколько ушло, если не секрет ?
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 12:34

  Visky написав:
  sens написав:
  Visky написав:Эту контору не могу даже банком назвать. Обманули с депо, пообещали одну ставку, а как приехали через час, то начали ныть и предлагать аж в 2 раза меньше! Куда там "цыгану, крутящему солнце". Контора вообще не приспособлена к приёму посетителей.
ибо не стоит влазить в помойки,а потом пищать - здесь грязно !!!. То что вам важен выше % уже понятно по постам в 30% вабанке и другом курятнике бахматового вора
Чия б корова мукала!
До відома: на ва-банці я добре заробив і реінвестував капітал до проблем з ним, а по ФІ все віддали за його життя + через суд вибив і отримав ще 5тис $ компенсації.
----

16 вересня 2024 року Єдиний акціонер АТ «БАНК «ПОРТАЛ» прийняв рішення припинити здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердив План припинення.

Номер справи
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 13:55

Re: Банк Портал

Так , а шо ж там за прОценти були, що так гаряче на гілці стало? :shock:
:D

Куди і поділась статечність поважних дописувачів... ))))
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 19:01

Банк закрыли ещё вчера, почему молчим?
Порт
 
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  Порт написав:Банк закрыли ещё вчера, почему молчим?

Нужны ли тут слова?...
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 13:59

  nord написав:
  Порт написав:Банк закрыли ещё вчера, почему молчим?

Нужны ли тут слова?...

Слова излишни,-1 из банковской системы. Осталось 60.
lloydbanksua
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  #<12
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