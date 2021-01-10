поточний також доступний до відкриттяukrprom2014 написав:
Хинт - галочка "получать в кассе банка", а карту можно открыть позже, за пару недель до конца депо. И вклад на нее получите и карта будет рабочая еще почти год.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 11:00
поточний також доступний до відкриття
никому не верю
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:27
Re: Європейський промисловий банк
Не доступний а обовязковий...сюди падає тіло депо після завершення.
На картковий лише відсотки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:44
ви впевнені?
никому не верю
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:19
така практика
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:42
така практика[/quote] почитайте,бо існує в цьому банку інша "практика"
никому не верю
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:28
Вставлю и свои "5 копеек" по итогам посещения отделения.
В отделении мне сказали, что карта бесплатная, и дали распечатанные тарифы, где она действительно бесплатная. Насчет срока действия и платного перевыпуска сказали, что депо и %% можно будет получить со счета, без использования карты (все равно ведь вклад забирать нужно идти в отделение через год).
СМС-информирование автоматом не подключается, по желанию. И, пока на счете болтается 1000 грн., то его вполне можно и не подключать.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:37
Re: Європейський промисловий банк
Так % щомісячно на карту можуть капати.
Весь час в відділення ходити?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:38
Re: Європейський промисловий банк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 січ, 2021 14:38
Re: Європейський промисловий банк
Так і є...з 1.11 року 2020.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:01
вірна відповідь - у договорі
никому не верю
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