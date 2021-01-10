Європейський промисловий банк

Додано: Пон 11 січ, 2021 14:28

Вставлю и свои "5 копеек" по итогам посещения отделения.

В отделении мне сказали, что карта бесплатная, и дали распечатанные тарифы, где она действительно бесплатная. Насчет срока действия и платного перевыпуска сказали, что депо и %% можно будет получить со счета, без использования карты (все равно ведь вклад забирать нужно идти в отделение через год).

СМС-информирование автоматом не подключается, по желанию. И, пока на счете болтается 1000 грн., то его вполне можно и не подключать.

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