Квесторе_поверніться написав:
На 1% здувся
https://europrombank.kiev.ua/wp-content ... %D0%B0.pdf
Прикольно.
в останній момент поміняли. В обід в цій роздруківці було 14.5, сам бачив
я відкрив ще старий, чуйка мабуть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лют, 2021 22:25
Прикольно.
в останній момент поміняли. В обід в цій роздруківці було 14.5, сам бачив
я відкрив ще старий, чуйка мабуть
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:51
Тут явно не Львівське відділення.
А чи в понеділок вже відкриються у Львові?
Додано: Нед 11 кві, 2021 13:53
Re: Європейський промисловий банк
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