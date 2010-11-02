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Обслуговування в українських
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Європейський промисловий банк

Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Європейський промисловий банк 3.3 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 22:25

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Шанс без змін

На 1% здувся
https://europrombank.kiev.ua/wp-content ... %D0%B0.pdf

Прикольно.
в останній момент поміняли. В обід в цій роздруківці було 14.5, сам бачив
я відкрив ще старий, чуйка мабуть
wolt450
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:51

https://europrombank.kiev.ua/pryzupinen ... enny-lviv/
Тут явно не Львівське відділення.
А чи в понеділок вже відкриються у Львові?
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 13:53

Re: Європейський промисловий банк

  wolt450 написав:В обід в цій роздруківці було 14.5, сам бачив
я відкрив ще старий, чуйка мабуть

Ставка впала до 11,5%.
Стартує з 6%.
Середня менше 9%...в топку.
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Повідомлень: 37056
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1858 раз.
 
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  #<1 ... 78910
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