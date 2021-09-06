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Обслуговування в українських
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Європейський промисловий банк

Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Європейський промисловий банк 3.3 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 15:23

  candidat написав:Не пойму, что за чехарда с СМСками у Европрома? Приходят то с номера 4682, то 10943, то подписаны EuroprmBank. Как такое может быть? У всех так, или только у меня?

Не у всех. У меня, вообще, не приходят. :cry:
darmet
 
Повідомлень: 2520
З нами з: 29.03.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 158 раз.
 
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  #<1 ... 10111213
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