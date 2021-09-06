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Європейський промисловий банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 07 вер, 2021 15:23
candidat написав:
Не пойму, что за чехарда с СМСками у Европрома? Приходят то с номера 4682, то 10943, то подписаны EuroprmBank. Как такое может быть? У всех так, или только у меня?
Не у всех. У меня, вообще, не приходят.
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darmet
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