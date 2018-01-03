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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 жов, 2017 18:56
Всего-то 3 года? Это не срок
Мы с банком 20 лет успешно работали, но это не спасло его от ВА и ликвидации в 2014-м году.
Теперь вот ждем 7-ю очередь от Фонда
СТАТУС: В активном поиске... надежного и стабильного банка.
Додано: Сер 03 січ, 2018 22:23
в Декабре согласовывал сумму вклада
в января , уточнили что они ни ТО имели ввиду и при внесении средства , ОБЯЗАТЕЛЬНО ! документальное происхождение средств - банк со сто процентными странностями
Между 6% в евро тут и 3 % в ПРО , даже с абонкой , но без маразма , я выбрал меньшее зло
Пусть урюки учат матчасть , а не крутят турские новости по плазме
никому не верю
Додано: Чет 04 січ, 2018 08:45
Не, ну если нет возможности показать происхождение то тогда зло.
А что не было в последнее время никаких операций по продаже недвиги или транспорта? Это ж им бы подошло.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 09:05
Re: КРЕДИТВЕСТ БАНК
А як він повертає гроші, має ж без питань, раз усе вже підтверджено?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:11
Мабуть ще час не прийшов для повернення. Я так зрозумів що вони не так давно порядні ставки прикрутили.
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Додано: Чет 04 січ, 2018 10:36
Re: КРЕДИТВЕСТ БАНК
я так поняла. что отделения только в Киеве ? печально. под фонд я бы положила
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