Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 12:55

  rjkz написав:
  ЛАД написав:rjkz, поздравления принимаете?
Зохран Мамдани , избранный мэр Нью-Йорка, одержал убедительную победу над бывшим губернатором Эндрю Куомо. После подсчёта более 97% голосов Мамдани получил больше голосов – не менее 1,03 миллиона – чем все остальные кандидаты вместе взятые, включая Куомо и республиканца Кёртиса Сливу.
https://www.theguardian.com/us-news/live/2025/nov/04/nyc-mayor-election-zohran-mamdani-andrew-cuomo-results-latest


Ваш восторг, я так понимаю, вызван словом "социалист"?
Я не сторонник таких персонажей, так что поздравления можете оставить себе.

Не надо мне приписывать то, чего нет.
По этому поводу никакого восторга не испытываю. Как-то НЙ и его мэр от меня очень далеко и от результатов этих выборов мне ни холодно, ни жарко. Мне как-то ближе проблемы Украины и, в частности, Харькова, связанные с войной и возможной холодной зимой.
Это просто по поводу более трезвых оценок разных проблем.
В частности о том, что я процитировал 2 дня назад в посте https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5904942#p5904942. Этот пост сейчас как раз перед поздравлением.
А по конкретному поводу Мамдани посмотрим, что он будет делать реально.
О персонаже я вообще судить не могу - практически ничего о нём не знаю.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 18:26

про літаючих мавпочок

  Wirująświatła написав:о чём еще вам тут написать?

про літаючих мавпочок
https://www.facebook.com/watch?v=1976349146267016
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 11:57

Про нейропсихологію буквально.
https://youtu.be/Fohduw5jaQY
Тобто про психологію нейромереж (ШІ).
Коментарі читати.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 20:33

Re: Психологія та саморозвиток

New York, future is coming
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 00:00

  alibob написав:Про нейропсихологію буквально.
https://youtu.be/Fohduw5jaQY
Тобто про психологію нейромереж (ШІ).
Коментарі читати.

Бредни автора. Ии модель. На него влияет та информация которую он анализирует. Грубо говоря если давать анализировать аморальный и не этический контент ИИ будет себя вести в полном соответствии.

Эта история мне напоминает вечные муки педагогов почему из детей вырастают воры, маньяки, насильники, убийцы, наркоманы и т.д. банальный анализ среды в которой растет ребенок даёт ответ на этот вопрос. Чем кормят растущий мозг такой и результат на выходе. Ребенок не рождается ни гением ни убийцей. Их такими делает среда. В доподрастковом возрасте практически отсутствует преступность, потому что влияние среды минимально. В подростковом возрасте наоборот падает влияние родителей и усиливается влияние среды.


Может быть в 22 веке люди обратят внимание на среду и получат ключ к решению многих проблем морально-этического плана.

Периодически общаюсь с grok. Раньше я просто что то спрашивал но получал тонны мусора. Теперь я сам задаю литературу, им быстро ее обрабатывает и далее получается диалог по делу. Попытки "налить воды" сразу же пресекаю.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 14:01

про виховання дітей

про виховання дітей
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 23:59

вимираюча раса

вимираюча раса, пхи-пхи
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 08:41

експеремент

експеремент
https://www.youtube.com/shorts/gNBiwSA-w8Y
