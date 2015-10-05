Додано: Пон 10 лис, 2025 00:00

alibob написав: Про нейропсихологію буквально.

https://youtu.be/Fohduw5jaQY

Тобто про психологію нейромереж (ШІ).

Бредни автора. Ии модель. На него влияет та информация которую он анализирует. Грубо говоря если давать анализировать аморальный и не этический контент ИИ будет себя вести в полном соответствии.Эта история мне напоминает вечные муки педагогов почему из детей вырастают воры, маньяки, насильники, убийцы, наркоманы и т.д. банальный анализ среды в которой растет ребенок даёт ответ на этот вопрос. Чем кормят растущий мозг такой и результат на выходе. Ребенок не рождается ни гением ни убийцей. Их такими делает среда. В доподрастковом возрасте практически отсутствует преступность, потому что влияние среды минимально. В подростковом возрасте наоборот падает влияние родителей и усиливается влияние среды.Может быть в 22 веке люди обратят внимание на среду и получат ключ к решению многих проблем морально-этического плана.Периодически общаюсь с grok. Раньше я просто что то спрашивал но получал тонны мусора. Теперь я сам задаю литературу, им быстро ее обрабатывает и далее получается диалог по делу. Попытки "налить воды" сразу же пресекаю.