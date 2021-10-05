|
Додано: Вів 30 вер, 2025 19:13
логан1919 Вы хотите выйти, или так пожаловаться? Если на выход 1.Формально банк должен надати повидомлення про розирвання з иніціативу Банку ділових відносин, но можна ему в этом и не помогать.Можно подать заявление на закрытие счета. Можно в электронном виде, из нюансов банк требует подтверждение заявление КЭПом(?).При письменной жалобе в НБУ, Гос орган, КЭП не требуется), На следующий день, получить номер регистрации, можно дозвонится по не-финансовому номеру. Далее горячая линия НБУ, мало помощи, но регистрация в виде жалобы, качество обслуживания и т.д. можно выйти и на орган финмониторинга, можно и нужно разместить информацию на профильных сайтах.Там куча нюансов по фин. мониторингу,особенно если у Вас были уже установлены отношения с банком,Если конечно у Вас все чисто. но Все это требует времени затрат.Ну можно и зайти на сайт (личный кабинет Пенсионного фонда, можно через Дию ,заказать ОК-5, ОК-7. формируют достаточно быстро,)Ну и потом с надеждой ждать, может смилостовиться банк, отдаст твои же деньги, можно прийти в отделение поплакать, если громко рыдать то может и вернут, по первому варианту.
Додано: Сер 01 жов, 2025 10:27
які ліміти переказів Р2Р без підтвердження СМС
Підкажіть, будь ласка, які встановлені ліміти в мобільному додатку А-банку за сумами переказів у режимі Р2Р між картами з підтвердженням лише за відбитком пальця та без підтвердження за допомогою СМС.
Чи є варіант установки в налаштуваннях мобільного додатка отримання СМС через інтернет, наприклад у Вайбері?
У додатку та на сайті банку таку інформацію не знайшов
Додано: Сер 01 жов, 2025 11:26
Работа Финмона банка
логан1919
Вы пополняли карту А-банка со своих карт в других банках? И с Вас потребовали подтверждение этих сумм?
Я правильно понял?
По сути финмон А-банка взял на себя проверку поступления всех средств, поступивших на ваши карты в других банках?
Додано: Сер 01 жов, 2025 11:51
Re: А-Банк
Позавчора поповнював картку Абанку в терміналі Easypay без комісу, а сьогодні в цьому терміналі в меню взагалі відсутній Абанк. Шо си стало?..
Додано: Суб 11 жов, 2025 21:55
Так само зі мною робив Приват, коли гроші до нього дууже давно (2+ роки тому) були заведені з Сенсу і Універсалу на деп, відповідно, з моїх особистих карт. "Фінмон." Інших пояснень вони не надають. Показуйте все.
Але за А-банк шось часто читаю, що все перевіряють, тому коли думав сюди піти, передумав із-за цього.
Додано: Вів 11 лис, 2025 08:59
Термінали А-банку
Вкрай не рекомендую користуватись шайтан-машинами банку під час відключень електрики. Вчора термпнал А-банку на одній зі станій київського метро зжер 500 гривень, "на зарахування" - 0. Тепла лінія розповідає про "втрату інтетнет з'єднання в момент виконання операції". Дійсно, в цей момент в цьому районі було відключення електрики, тож, якщо світч до якого під'єднана лінія залишився без електрохарчування, таке може бути. Обіцяли зарахування протягом доби, в чому вже я маю великі сумніви. Такіє дєла.
