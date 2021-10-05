RSS
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 19:13

логан1919 Вы хотите выйти, или так пожаловаться? Если на выход 1.Формально банк должен надати повидомлення про розирвання з иніціативу Банку ділових відносин, но можна ему в этом и не помогать.Можно подать заявление на закрытие счета. Можно в электронном виде, из нюансов банк требует подтверждение заявление КЭПом(?).При письменной жалобе в НБУ, Гос орган, КЭП не требуется), На следующий день, получить номер регистрации, можно дозвонится по не-финансовому номеру. Далее горячая линия НБУ, мало помощи, но регистрация в виде жалобы, качество обслуживания и т.д. можно выйти и на орган финмониторинга, можно и нужно разместить информацию на профильных сайтах.Там куча нюансов по фин. мониторингу,особенно если у Вас были уже установлены отношения с банком,Если конечно у Вас все чисто. но Все это требует времени затрат.Ну можно и зайти на сайт (личный кабинет Пенсионного фонда, можно через Дию ,заказать ОК-5, ОК-7. формируют достаточно быстро,)Ну и потом с надеждой ждать, может смилостовиться банк, отдаст твои же деньги, можно прийти в отделение поплакать, если громко рыдать то может и вернут, по первому варианту.
mike64
 
Повідомлень: 652
З нами з: 29.11.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 10:27

які ліміти переказів Р2Р без підтвердження СМС

Підкажіть, будь ласка, які встановлені ліміти в мобільному додатку А-банку за сумами переказів у режимі Р2Р між картами з підтвердженням лише за відбитком пальця та без підтвердження за допомогою СМС.
Чи є варіант установки в налаштуваннях мобільного додатка отримання СМС через інтернет, наприклад у Вайбері?

У додатку та на сайті банку таку інформацію не знайшов
maxxi
 
Повідомлень: 23
З нами з: 05.04.23
Подякував: 22 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 11:26

Работа Финмона банка

логан1919

Вы пополняли карту А-банка со своих карт в других банках? И с Вас потребовали подтверждение этих сумм?

Я правильно понял?

По сути финмон А-банка взял на себя проверку поступления всех средств, поступивших на ваши карты в других банках? :mrgreen:
Востаннє редагувалось maxxi в Сер 01 жов, 2025 17:23, всього редагувалось 1 раз.
maxxi
 
Повідомлень: 23
З нами з: 05.04.23
Подякував: 22 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 11:51

Re: А-Банк

Позавчора поповнював картку Абанку в терміналі Easypay без комісу, а сьогодні в цьому терміналі в меню взагалі відсутній Абанк. Шо си стало?..
Ferlakur
 
Повідомлень: 4454
З нами з: 14.10.08
Подякував: 326 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 21:55

  maxxi написав:По сути финмон А-банка взял на себя проверку поступления всех средств, поступивших на ваши карты в других банках? :mrgreen:

Так само зі мною робив Приват, коли гроші до нього дууже давно (2+ роки тому) були заведені з Сенсу і Універсалу на деп, відповідно, з моїх особистих карт. "Фінмон." Інших пояснень вони не надають. Показуйте все.

Але за А-банк шось часто читаю, що все перевіряють, тому коли думав сюди піти, передумав із-за цього.
dim.ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 169
З нами з: 25.10.10
Подякував: 63 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 08:59

Термінали А-банку

Вкрай не рекомендую користуватись шайтан-машинами банку під час відключень електрики. Вчора термпнал А-банку на одній зі станій київського метро зжер 500 гривень, "на зарахування" - 0. Тепла лінія розповідає про "втрату інтетнет з'єднання в момент виконання операції". Дійсно, в цей момент в цьому районі було відключення електрики, тож, якщо світч до якого під'єднана лінія залишився без електрохарчування, таке може бути. Обіцяли зарахування протягом доби, в чому вже я маю великі сумніви. Такіє дєла.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2422
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
