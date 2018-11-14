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КРЕДИТВЕСТ БАНК

КРЕДИТВЕСТ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КРЕДИТВЕСТ БАНК 3.4 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
40%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 11 вер, 2018 17:37

  J написав:
  sens написав:,
Без справки о доходах приняли эквивалент 149000гривень на депозит.турки,в прямом смысле

кода депо закончится сумма станет больше 150к,
поєтому интересно будет продолжение вашей истории

  sens написав:с 150к опять неси родословную.
диванные аналитики активизировались???????????
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 22:17

Нема тут нікого, другий місяць як. Куди усі поділися?
Viteos
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:02

  Viteos написав:Нема тут нікого, другий місяць як. Куди усі поділися?

Хто хотів вже зайшов, а хто ні...
Тим більше, шо збільшено поріг для входу.
coulthard
 
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