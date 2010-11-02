КРЕДИТВЕСТ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 вер, 2018 18:37
J написав: sens написав:
,
Без справки о доходах приняли эквивалент 149000гривень на депозит.турки,в прямом смысле
кода депо закончится сумма станет больше 150к,
поєтому интересно будет продолжение вашей истории
sens написав:
с 150к опять неси родословную.
диванные аналитики активизировались???????????
никому не верю
sens
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Додано: Вів 13 лис, 2018 23:17
Нема тут нікого, другий місяць як. Куди усі поділися?
Viteos
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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:02
Viteos написав:
Нема тут нікого, другий місяць як. Куди усі поділися?
Хто хотів вже зайшов, а хто ні...
Тим більше, шо збільшено поріг для входу.
coulthard
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Додано: Пон 11 лют, 2019 23:12
sens Расскажите, как вам удалось занести сумму до 150т. без подтверждения доходов? Я Вам приводил в ветке Пиреуса ответ менеджеров по телефону "подтверждение необходимо для любой суммы" ... Может они смотрят на инфу, которую вы указали в анкете или в отделении они менее категоричные?
crown
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Додано: Вів 12 лют, 2019 11:37
crown написав: sens
Расскажите, как вам удалось занести сумму до 150т. без подтверждения доходов?
Я Вам приводил в ветке Пиреуса ответ менеджеров по телефону "подтверждение необходимо для любой суммы" ...
Может они смотрят на инфу, которую вы указали в анкете или в отделении они менее категоричные?
Вам отвечу - принес сумму и спросил за оформление,минимальную сумму в 4000 евро оформили без вопросов , на больше не пробовал .
***
Он открыл счет в банке и стал откладывать на черный день. Через 10 лет черный день настал: банк разорился...
никому не верю
sens
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Додано: Сер 08 тра, 2019 18:34
Коллеги! Вижу на сайте ссылку на ИБ. А есть ли он для физиков в действительности? И умеет ли открывать депо?
И - бесплатный?
la9
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Додано: Чет 09 тра, 2019 01:50
la9 написав:
Коллеги! Вижу на сайте ссылку на ИБ. А есть ли он для физиков в действительности? И умеет ли открывать депо?
И - бесплатный?
Есть, платный, что то около 150 грн в месяц. Смысла нет.
Информация годичной давности, но судя по сайту, ничего не поменялось.
Skiw
Skiw
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 10:43
вони без чашки кави депозит не відкривають, тому через Інтернет ніяк
Basilio2020
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Додано: Суб 18 кві, 2020 21:04
Basilio2020 написав:
вони без чашки кави депозит не відкривають, тому через Інтернет ніяк
не открывают, но продлевают
минималку по доллару / евро снизили с 5к до 3к
cohan
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Додано: Сер 20 тра, 2020 15:57
с 20 мая новые тарифы по депо
тут
cohan
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