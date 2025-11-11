RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 23:15

  The_Rebel написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:А якщо в Nikola, Rivian, Workhorse :mrgreen:?

А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни.

Ну так проблема в тому, що і Нвідіа 20 років тому була "якимось шиткоїном"🙂 На її одну, що вистрелила, 20 років тому було таких самих десятки та сотні, що не вистрелили. Але про них ніхто й не дізнається


Ну, как бы НВидия была тогда, наверное, еще стартапом. ОСнована была в 1993 году.
Но у американцев есть традиционное инвестирование в СП500, которое хоть и не показало такого феноменального ралли как Нвидия, но тоже неплохо смотрится по сравнению с инвестированием в дендрофекальные сараи.
Кстати, насчет Нвидии. Не берусь ванговать, но на мой взгляд, она на излете.
Да, самая капитализированная корпорация планеты.
Ну и хрю? Там дивиденды 1 цент с акции. Как спекулятивный капитал туда зашел, так и выйдет. Ее покупали в расчете на супербыстрый рост.
Уже с полгода как она подрастает, но бледно по сравнению даже с Гуглом.
А в это время менее крупные компании показывают чудеса роста.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 23:17

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
Ну, как бы НВидия была тогда, наверное, еще стартапом. ОСнована была в 1993 году.

20 років тому це 2005 рік :mrgreen:
Вони вже були поважною компанією з репутацією
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 00:18

  Faceless написав:
M-Audio написав:
  The_Rebel написав:Ну так проблема в тому, що і Нвідіа 20 років тому була "якимось шиткоїном" На її одну, що вистрелила, 20 років тому було таких самих десятки та сотні, що не вистрелили. Але про них ніхто й не дізнається

20 років тому NVidia виробляла графічні адаптери, на яких школяри і дорослі грали у відеоігри. Була в цьому досить успішною, хоча конкурувала з ATI, Intel та ще кимось дрібнішим. Тобто не сказати, щоб зовсім нікому не була потрібною. Але передбачити, що в наступне десятиріччя ця штука знадобиться спочатку для майнінгу біткоінів, а потім для нейронних мереж і штучного інтеллекту, і що саме вони виграють це змагання, тоді точно не міг ніхто. Як приклад - тоді ATI виглядала навіть привабливіше, займаючись тим же самим, але трохи краще. І не було ніяких підстав вирішити інвестувати саме в NVidia, а не в конкурентів.
Варто все ж сказати, що відяхи же форс і 20 років назад були топовими.


То, что они были и то, что они сейчас первые, не значит, что у них не появится более успещных конкурентов в будущем, но в контексте обсуждения, это совершенно не значит, что акции Нвидия будут расти в геометрической прогрессии до бесконечности.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 00:19

Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 00:22

Re: Еміграція, заробітчанство

Странно, что-то.
Написал пост, но он мгновенно исчез.
Короче, рекомендую для обладателей конкретно-образного мышления.
Кто не в состоянии увидеть картину целиком:
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 00:23

  rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:
Ну, как бы НВидия была тогда, наверное, еще стартапом. ОСнована была в 1993 году.

20 років тому це 2005 рік :mrgreen:
Вони вже були поважною компанією з репутацією



Уппс, сорян, "Остапа занесло". А сегодня не 2015 год?
:lol:
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 02:13

  BIGor написав:А це що таке? Ніхто не заставляє вкладатись в якісь шиткоїни.

Звідки така впевненість, що через 5 років NVIDIA не скотиться до рівня "шіткоїнів"?
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 03:14

Re: Еміграція, заробітчанство

Итак, прошлись финансовой грамотностью по зеленым газончикам.
Пришло время пройтись ей-же по новеньким красненьким машинкам.

