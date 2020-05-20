КРЕДИТВЕСТ БАНК

cohan написав:с 20 мая новые тарифы по депо
тут
дуже по бізнесовому (нейтрально)
ви кажіть куди вітер дує, тут усі свої!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:38
дуже по бізнесовому (нейтрально)
ви кажіть куди вітер дує, тут усі свої!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 20 тра, 2020 22:26
Я відкривав то було 5.75% кілька міс тому
Так що далеко не нейтрально
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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