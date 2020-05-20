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КРЕДИТВЕСТ БАНК

КРЕДИТВЕСТ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

КРЕДИТВЕСТ БАНК 3.1 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
43%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:38

  cohan написав:с 20 мая новые тарифы по депо тут


дуже по бізнесовому (нейтрально)
ви кажіть куди вітер дує, тут усі свої! :x
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 22:26

  greenozon написав:
  cohan написав:с 20 мая новые тарифы по депо тут


дуже по бізнесовому (нейтрально)
ви кажіть куди вітер дує, тут усі свої! :x

Я відкривав то було 5.75% кілька міс тому
Так що далеко не нейтрально
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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