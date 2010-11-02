МОТОР-БАНК

Похоже, до сепара Богуслаева наконец-то руки у власти дошли. Возможно, что и до похоронной команды в его банке недалеко.
20 июля сотрудники Генпрокуратуры и Национальной полиции провели обыски в офисах компаний «Мотор Сич», «Мотор Банка» и страховой компании «Мотор Гарант», принадлежащих Богуслаеву. Обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 191 Уголовного кодекса «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»: якобы с 2013 по 2016 гг. руководство «Мотор Сич» накупило «мусорных» ценных бумаг на 350 млн грн, а затем эти деньги через счета фиктивных предприятий и банки были выведены и обналичены.
Прикольный мотор у этого банка Мой НОД32 грит, шо это: вероятно модифицированный WASM/CoinMiner.G потенциально нежелательная программа;соединение прервано;Обнаружена угроза при попытке доступа в Интернет следующим приложением: C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
clientage написав:Прикольный мотор у этого банка Мой НОД32 грит, шо это: вероятно модифицированный WASM/CoinMiner.G потенциально нежелательная программа;соединение прервано;Обнаружена угроза при попытке доступа в Интернет следующим приложением: C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe