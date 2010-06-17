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Обслуговування в українських
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МОТОР-БАНК

МОТОР-БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МОТОР-БАНК 3.3 5 3
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:02

  zzzzzz написав:Так где 20,20% ?
На сайте ничего такого нет.

Таємниця 20.20% в банці не розгадана?
В цій банці немає клієнтів?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 18:33

  zzzzzz написав:Так где 20,20% ?
На сайте ничего такого нет.


капитализация процентов, скорее всего
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 18:02

  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:Так где 20,20% ?
На сайте ничего такого нет.


капитализация процентов, скорее всего

Якщо капіталізація то це більше 18,5% річних. Ні?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:41

Чи є хто юзає ІБ?
https://online.motor-bank.ua/ifobsClientMotor/LoginForm.action
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 11:55

  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:Так где 20,20% ?
На сайте ничего такого нет.

Таємниця 20.20% в банці не розгадана?
В цій банці немає клієнтів?

Таємниця 20.20 розгадана.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 00:16

Квесторе_поверніться ,і яка відповідь? Реально оцінити отримати такий відсоток?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 14:54

  _PORT_UA написав:Квесторе_поверніться ,і яка відповідь? Реально оцінити отримати такий відсоток?

Інфо надана в ПП.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31227
З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 18:46

А шо буде з Мотор-банкою? :(
https://www.ukrnews24.net/motor-sich-prodali-kitayu-raskryty-detali-sdelki/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 18:59

Так продано Мотор_Січ чи ні?
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/26/7235917/
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 23:57

  Квесторе_поверніться написав:Так продано Мотор_Січ чи ні?
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/26/7235917/

А что, "Мотор-Банк" идет в нагрузку к "Мотор Сич"?
candidat
 
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