|
|
|
РВС Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лют, 2021 12:53
wolt450 написав:
Проти тренду пішли
на 0.5% гривня виросла
10% з виплатою щомісячно і поповненням...де краще?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 37006
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1858 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 лют, 2021 12:54
Квесторе_поверніться написав:
10% з виплатою щомісячно і поповненням...де краще?
моно посилання?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6316
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 556 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 бер, 2021 20:43
Квесторе_поверніться написав: wolt450 написав:
Проти тренду пішли
на 0.5% гривня виросла
10% з виплатою щомісячно і поповненням...де краще?
Краще было посадить кучу саженцев (ценою 1000 грн) на 3 года и сейчас пополнять их по ставке 17% до 2023 года
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4328
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1292 раз.
- Подякували: 544 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 06 бер, 2021 17:29
У березні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:
- Кафе та ресторани – 2%
- Продукти – 2%
- Таксі – 1%
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11116
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 844 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 19 бер, 2021 09:00
А что будет, если по депозиту "Коммунальный" последнюю карточку выпадает тянуть на дату окончания (возврата) депозита? Скажем, предыдущий раз тянул 28 февраля, плюс 31 день это будет 31 марта, но 31 марта день окончания депозита. Дадут карточку тянуть или поезд ушел?
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 804
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 19 бер, 2021 17:08
candidat написав:
А что будет, если по депозиту "Коммунальный" последнюю карточку выпадает тянуть на дату окончания (возврата) депозита? Скажем, предыдущий раз тянул 28 февраля, плюс 31 день это будет 31 марта, но 31 марта день окончания депозита. Дадут карточку тянуть или поезд ушел?
возможно за холодную воду оплатите со своего кармана
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12563
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 кві, 2021 20:13
У квітні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:
Краса та медицина – 2%
Продукти – 2%
АЗС – 1%
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 11116
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 844 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|94305
|11357983
|
|
|47003
|5899197
|
Суб 03 кві, 2021 21:05
cohan
|
|7711
|1734993
|
Суб 03 кві, 2021 21:02
cohan
|