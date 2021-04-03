RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
РВС Банк

РВС Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 12:53

  wolt450 написав:Проти тренду пішли :mrgreen:
на 0.5% гривня виросла

10% з виплатою щомісячно і поповненням...де краще?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37006
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 12:54

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:10% з виплатою щомісячно і поповненням...де краще?

моно посилання?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6316
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 20:43

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Проти тренду пішли :mrgreen:
на 0.5% гривня виросла

10% з виплатою щомісячно і поповненням...де краще?

Краще было посадить кучу саженцев (ценою 1000 грн) на 3 года и сейчас пополнять их по ставке 17% до 2023 года
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4328
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1292 раз.
Подякували: 544 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 17:29

У березні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

- Кафе та ресторани – 2%
- Продукти – 2%
- Таксі – 1%
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11116
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 09:00

А что будет, если по депозиту "Коммунальный" последнюю карточку выпадает тянуть на дату окончания (возврата) депозита? Скажем, предыдущий раз тянул 28 февраля, плюс 31 день это будет 31 марта, но 31 марта день окончания депозита. Дадут карточку тянуть или поезд ушел?
candidat
 
Повідомлень: 804
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 17:08

  candidat написав:А что будет, если по депозиту "Коммунальный" последнюю карточку выпадает тянуть на дату окончания (возврата) депозита? Скажем, предыдущий раз тянул 28 февраля, плюс 31 день это будет 31 марта, но 31 марта день окончания депозита. Дадут карточку тянуть или поезд ушел?
возможно за холодную воду оплатите со своего кармана
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12563
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 726 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:13

У квітні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

Краса та медицина – 2%
Продукти – 2%
АЗС – 1%
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11116
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 51525354
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _PORT_UA, Intento, wolt450 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 9429, 9430, 9431
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
94305 11357983
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 кві, 2021 21:30
newbie
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4699, 4700, 4701
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
47003 5899197
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 кві, 2021 21:05
cohan
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 770, 771, 772
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7711 1734993
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 кві, 2021 21:02
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94306)
03.04.2021 22:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.