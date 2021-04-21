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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 12:53

  wolt450 написав:Проти тренду пішли :mrgreen:
на 0.5% гривня виросла

10% з виплатою щомісячно і поповненням...де краще?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 12:54

Re: РВС Банк

  Квесторе_поверніться написав:10% з виплатою щомісячно і поповненням...де краще?

моно посилання?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 02 бер, 2021 20:43

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Проти тренду пішли :mrgreen:
на 0.5% гривня виросла

10% з виплатою щомісячно і поповненням...де краще?

Краще было посадить кучу саженцев (ценою 1000 грн) на 3 года и сейчас пополнять их по ставке 17% до 2023 года
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2021 17:29

У березні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

- Кафе та ресторани – 2%
- Продукти – 2%
- Таксі – 1%
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 09:00

А что будет, если по депозиту "Коммунальный" последнюю карточку выпадает тянуть на дату окончания (возврата) депозита? Скажем, предыдущий раз тянул 28 февраля, плюс 31 день это будет 31 марта, но 31 марта день окончания депозита. Дадут карточку тянуть или поезд ушел?
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 17:08

  candidat написав:А что будет, если по депозиту "Коммунальный" последнюю карточку выпадает тянуть на дату окончания (возврата) депозита? Скажем, предыдущий раз тянул 28 февраля, плюс 31 день это будет 31 марта, но 31 марта день окончания депозита. Дадут карточку тянуть или поезд ушел?
возможно за холодную воду оплатите со своего кармана
sens
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 20:13

У квітні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

Краса та медицина – 2%
Продукти – 2%
АЗС – 1%
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 08:01

"В основі ідеології банку лежать наступні принципи:
- Спрямованість на клієнта. Для нас кожен клієнт важливий, ми приділяємо кожному персональну увагу. За кожним клієнтом банку закріплюється індивідуальний менеджер.
- Відданість справі та відповідальність. Ми несемо відповідальність за надані послуги, цим самим демонструємо серйозність наших намірів і надійність як партнера."

Брехня в каждом слове. Транспорт для большинства перекрыли, приехать в отделение, чтоб вытащить карточку по депозиту Коммунальный можно разве что на такси, которое дороже обойдется, а они в ответ, мол, значит, вам не повезло, в этом месяце будете без бонуса, мы вообще не обязаны его платить, это просто бонус.
Нормально?! Это они так подтверждают свою надежность как партнера? Круто! Просто надежный, как камень.

Я так понимаю, что такая проблема, видимо, не только у меня. "Счастливые" обладатели депозита Коммунальный, как вы выходите из ситуации?
Привел слова рядовой сотрудницы. Может, как-то к руководству можно обратиться. Есть у кого-то контакты?
Или, может, жалобу в НБУ написать? Это же не какие-то обещания на словах, а программа лояльности к депозиту. Они должны ее выполнять. С одной стороны, они ж не отказываются платить, но если приеду сейчас, а сейчас невозможно - карантин. Т.е. форс-мажор. Они тоже форс-мажором прикрываются, только во всех договорах пишется, что форс-мажор не отменяет обязательства, а откладывает их выполнение до окончания действия форс-мажора.
candidat
 
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