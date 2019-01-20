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РВС Банк

РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657
Повідомлення Додано: Суб 15 тра, 2021 19:00

  greenozon написав:
  бульбик написав:greenozon


Читаю, но не понимаю - вырвано из контекста. Как эти операции связаны с депозитами? Где об этом почитать подробнее?


ви клієнт Форварда?


Да
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 12:05

  бульбик написав:
  greenozon написав:
  бульбик написав:greenozon


Читаю, но не понимаю - вырвано из контекста. Как эти операции связаны с депозитами? Где об этом почитать подробнее?


ви клієнт Форварда?


Да


тоді все просто
беремо паспорт + іпн, трохи готівки, напр 10К
ідемо в улюблене чи найближче відділення, оформляєм річний депозит із проханням про Рахунок "+++"
менджер вам розповість усі деталі, як оформите, на телефон прийде СМС де будуть вказані дати виплат бонусів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 10:13

  greenozon написав: тоді все просто беремо паспорт + іпн, трохи готівки, напр 10К ідемо в улюблене чи найближче відділення, оформляєм річний депозит із проханням про Рахунок "+++" менджер вам розповість усі деталі, як оформите, на телефон прийде СМС де будуть вказані дати виплат бонусів

Только бонус будет начисляться на изначальные 10к.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 07:20

Обладатели депозита Коммунальный есть? С вас когда-нибудь снимали налоги при оплате той коммунальной услуги, которую вы вытащили?
Уже почти два года имею дело с Коммунальным, до этого оплачивали точно столько, сколько было написано в квитанции (но вытаскивал ранее на сумму не более 500 грн), а в этот раз каким-то чудом повезло вытащить горячую воду (оказывается, такое там таки есть, а не только мусор), но в отделении вдруг запели, что от суммы в квитанции надо вычесть налоги. И недоплатили 19,5%. Как вам? У кого-нибудь было такое?
В правилах нет ни слова о вычете налогов, и два года их никто не вычитал. А тут увидели, что допустили вытаскивание суммы покрупнее, поняли, что начальство за такое по головке не погладит, и начали импровизировать?
И что делать? Писать обращение в главный офис? Жаловаться в НБУ?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 08:03

  candidat написав:Обладатели депозита Коммунальный есть? С вас когда-нибудь снимали налоги при оплате той коммунальной услуги, которую вы вытащили?
Уже почти два года имею дело с Коммунальным, до этого оплачивали точно столько, сколько было написано в квитанции (но вытаскивал ранее на сумму не более 500 грн), а в этот раз каким-то чудом повезло вытащить горячую воду (оказывается, такое там таки есть, а не только мусор), но в отделении вдруг запели, что от суммы в квитанции надо вычесть налоги. И недоплатили 19,5%. Как вам? У кого-нибудь было такое?
В правилах нет ни слова о вычете налогов, и два года их никто не вычитал. А тут увидели, что допустили вытаскивание суммы покрупнее, поняли, что начальство за такое по головке не погладит, и начали импровизировать?
И что делать? Писать обращение в главный офис? Жаловаться в НБУ?


вы ж понимаете, что все меняется на ходу, попробуйте пожаловаться в главный, но скорее всего они окажутся правы
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 23:19

  cohan написав:
  candidat написав:Обладатели депозита Коммунальный есть? С вас когда-нибудь снимали налоги при оплате той коммунальной услуги, которую вы вытащили?
Уже почти два года имею дело с Коммунальным, до этого оплачивали точно столько, сколько было написано в квитанции (но вытаскивал ранее на сумму не более 500 грн), а в этот раз каким-то чудом повезло вытащить горячую воду (оказывается, такое там таки есть, а не только мусор), но в отделении вдруг запели, что от суммы в квитанции надо вычесть налоги. И недоплатили 19,5%. Как вам? У кого-нибудь было такое?
В правилах нет ни слова о вычете налогов, и два года их никто не вычитал. А тут увидели, что допустили вытаскивание суммы покрупнее, поняли, что начальство за такое по головке не погладит, и начали импровизировать?
И что делать? Писать обращение в главный офис? Жаловаться в НБУ?


вы ж понимаете, что все меняется на ходу, попробуйте пожаловаться в главный, но скорее всего они окажутся правы

По этому поводу есть несколько возражений.
1. Где хоть слово о налогах в тексте программы лояльности?
2. Почему с одних сумм снимаются налоги, с других - нет?
3. Допустим, налоги начинают сниматься с выплаты от 1000 грн. Если у меня в квитанции 900 грн, я получу 900 грн. Если в квитанции 1000 грн, получу 805 грн. Это логично?
4. Максимальная сумма бонуса - 1500 грн. Это чистыми или грязными? Где об этом написано?
5. Бонус выплачивается так: сначала дают квитанцию о выдаче наличных с фиг знает какого-то ткущего счета в банке, потом оформляют квитанцию, что клиент оплатил коммунальную услугу, какую бы он получил, если бы просто оплачивал коммунальную услугу без всяких депозитов и бонусов. И на каком основании взят налог? С чего? С "выдачи наличных средств"? И как документально РВС подтвердит оплату налогов? Ни в каких выписках этого не будет.
А был ли мальчик, как говорится? Платил ли на самом деле РВС налоги, или цепляет клиентам лапшу на уши, чтоб платить поменьше?
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