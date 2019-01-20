Додано: Сер 21 лип, 2021 07:20

Обладатели депозита Коммунальный есть? С вас когда-нибудь снимали налоги при оплате той коммунальной услуги, которую вы вытащили?

Уже почти два года имею дело с Коммунальным, до этого оплачивали точно столько, сколько было написано в квитанции (но вытаскивал ранее на сумму не более 500 грн), а в этот раз каким-то чудом повезло вытащить горячую воду (оказывается, такое там таки есть, а не только мусор), но в отделении вдруг запели, что от суммы в квитанции надо вычесть налоги. И недоплатили 19,5%. Как вам? У кого-нибудь было такое?

В правилах нет ни слова о вычете налогов, и два года их никто не вычитал. А тут увидели, что допустили вытаскивание суммы покрупнее, поняли, что начальство за такое по головке не погладит, и начали импровизировать?

И что делать? Писать обращение в главный офис? Жаловаться в НБУ?