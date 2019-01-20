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РВС Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 тра, 2021 19:00
greenozon написав: бульбик написав:greenozon
Читаю, но не понимаю - вырвано из контекста. Как эти операции связаны с депозитами? Где об этом почитать подробнее?
ви клієнт Форварда?
Да
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Додано: Нед 16 тра, 2021 12:05
бульбик написав: greenozon написав: бульбик написав:greenozon
Читаю, но не понимаю - вырвано из контекста. Как эти операции связаны с депозитами? Где об этом почитать подробнее?
ви клієнт Форварда?
Да
тоді все просто
беремо паспорт + іпн, трохи готівки, напр 10К
ідемо в улюблене чи найближче відділення, оформляєм річний депозит із проханням про Рахунок "+++"
менджер вам розповість усі деталі, як оформите, на телефон прийде СМС де будуть вказані дати виплат бонусів
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Додано: Вів 18 тра, 2021 10:13
greenozon написав:
тоді все просто беремо паспорт + іпн, трохи готівки, напр 10К ідемо в улюблене чи найближче відділення, оформляєм річний депозит із проханням про Рахунок "+++" менджер вам розповість усі деталі, як оформите, на телефон прийде СМС де будуть вказані дати виплат бонусів
Только бонус будет начисляться на изначальные 10к.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 18:46
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Додано: Сер 21 лип, 2021 07:20
Обладатели депозита Коммунальный есть? С вас когда-нибудь снимали налоги при оплате той коммунальной услуги, которую вы вытащили?
Уже почти два года имею дело с Коммунальным, до этого оплачивали точно столько, сколько было написано в квитанции (но вытаскивал ранее на сумму не более 500 грн), а в этот раз каким-то чудом повезло вытащить горячую воду (оказывается, такое там таки есть, а не только мусор), но в отделении вдруг запели, что от суммы в квитанции надо вычесть налоги. И недоплатили 19,5%. Как вам? У кого-нибудь было такое?
В правилах нет ни слова о вычете налогов, и два года их никто не вычитал. А тут увидели, что допустили вытаскивание суммы покрупнее, поняли, что начальство за такое по головке не погладит, и начали импровизировать?
И что делать? Писать обращение в главный офис? Жаловаться в НБУ?
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candidat
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Додано: Сер 21 лип, 2021 08:03
candidat написав:
Обладатели депозита Коммунальный есть? С вас когда-нибудь снимали налоги при оплате той коммунальной услуги, которую вы вытащили?
Уже почти два года имею дело с Коммунальным, до этого оплачивали точно столько, сколько было написано в квитанции (но вытаскивал ранее на сумму не более 500 грн), а в этот раз каким-то чудом повезло вытащить горячую воду (оказывается, такое там таки есть, а не только мусор), но в отделении вдруг запели, что от суммы в квитанции надо вычесть налоги. И недоплатили 19,5%. Как вам? У кого-нибудь было такое?
В правилах нет ни слова о вычете налогов, и два года их никто не вычитал. А тут увидели, что допустили вытаскивание суммы покрупнее, поняли, что начальство за такое по головке не погладит, и начали импровизировать?
И что делать? Писать обращение в главный офис? Жаловаться в НБУ?
вы ж понимаете, что все меняется на ходу, попробуйте пожаловаться в главный, но скорее всего они окажутся правы
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cohan
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Додано: Чет 22 лип, 2021 23:19
cohan написав: candidat написав:
Обладатели депозита Коммунальный есть? С вас когда-нибудь снимали налоги при оплате той коммунальной услуги, которую вы вытащили?
Уже почти два года имею дело с Коммунальным, до этого оплачивали точно столько, сколько было написано в квитанции (но вытаскивал ранее на сумму не более 500 грн), а в этот раз каким-то чудом повезло вытащить горячую воду (оказывается, такое там таки есть, а не только мусор), но в отделении вдруг запели, что от суммы в квитанции надо вычесть налоги. И недоплатили 19,5%. Как вам? У кого-нибудь было такое?
В правилах нет ни слова о вычете налогов, и два года их никто не вычитал. А тут увидели, что допустили вытаскивание суммы покрупнее, поняли, что начальство за такое по головке не погладит, и начали импровизировать?
И что делать? Писать обращение в главный офис? Жаловаться в НБУ?
вы ж понимаете, что все меняется на ходу, попробуйте пожаловаться в главный, но скорее всего они окажутся правы
По этому поводу есть несколько возражений.
1. Где хоть слово о налогах в тексте программы лояльности?
2. Почему с одних сумм снимаются налоги, с других - нет?
3. Допустим, налоги начинают сниматься с выплаты от 1000 грн. Если у меня в квитанции 900 грн, я получу 900 грн. Если в квитанции 1000 грн, получу 805 грн. Это логично?
4. Максимальная сумма бонуса - 1500 грн. Это чистыми или грязными? Где об этом написано?
5. Бонус выплачивается так: сначала дают квитанцию о выдаче наличных с фиг знает какого-то ткущего счета в банке, потом оформляют квитанцию, что клиент оплатил коммунальную услугу, какую бы он получил, если бы просто оплачивал коммунальную услугу без всяких депозитов и бонусов. И на каком основании взят налог? С чего? С "выдачи наличных средств"? И как документально РВС подтвердит оплату налогов? Ни в каких выписках этого не будет.
А был ли мальчик, как говорится? Платил ли на самом деле РВС налоги, или цепляет клиентам лапшу на уши, чтоб платить поменьше?
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 06:22
candidat написав:А был ли мальчик, как говорится? Платил ли на самом деле РВС налоги, или цепляет клиентам лапшу на уши, чтоб платить поменьше?
Это ведь можно проверить в своем кабинете платника.
По логике такая выплата должна идти персонифицированно.
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