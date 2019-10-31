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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.6 5 9
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
22%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
4
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:35

Када с неба гроши упадут?

Ап 20:43. А вот и гроши :lol: Правда непонятно куда делись 2 коп, т.к. последних две суммы %% д.б. одинаковыми из-за одинаковых периодов... Мож ветер был... северным

ПС. ИБ мона и не делать :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 20:46

упали %% за оХтябрь
А мы.ска.банк так и не работает :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 23:11

  clientage написав:упали %% за оХтябрь
А мы.ска.банк так и не работает :evil:

По сберегательный все тихо,сегодня сливал остатки с Монохерни
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:56

pr_skybank
Неактивною вважається картка, якщо по ній протягом 12 місяців не проводились операції зняття готівки в банкоматах та POS терміналах, безготівкової оплати товарів та послуг, безготівкового перерахування коштів.

p2p не подходит для создания активности по карте?

Якщо залишку коштів не достатньо для списання комісії – вона буде списана в межах залишку на рахунку.

PO VASHOMY RAKHUNKU VYNYK NESANKTSIONOVANYY OVERDRAFT

Как это сочетается?
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:02

  vollena71 написав:
Якщо залишку коштів не достатньо для списання комісії – вона буде списана в межах залишку на рахунку.

PO VASHOMY RAKHUNKU VYNYK NESANKTSIONOVANYY OVERDRAFT

Как это сочетается?

Дасс, такое может возникнуть когда сначала списали комисс, а потом провели списание по р2р :(
Это по карде под депозит такое?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:16

  clientage написав:Это по карде под депозит такое?

Да, %% от депозита год ежемесячно снимались по р2р. Сегодня 23,18грн списалась комиссия за год "неактивности" в овердрафт (2,82грн был остаток на карте)
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:26

  vollena71 написав:
  clientage написав:Это по карде под депозит такое?

Да, %% от депозита год ежемесячно снимались по р2р. Сегодня 23,18грн списалась комиссия за год "неактивности" в овердрафт (2,82грн был остаток на карте)

Поонял. Жуки. Нуна мабилу пополнить на 1грн
У меня в сл. мес. похоже подобное светит :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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