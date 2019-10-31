Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Када с неба гроши упадут?
Ап 20:43. А вот и гроши Правда непонятно куда делись 2 коп, т.к. последних две суммы %% д.б. одинаковыми из-за одинаковых периодов... Мож ветер был... северным
ПС. ИБ мона и не делать
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:35
Када с неба гроши упадут?
Ап 20:43. А вот и гроши Правда непонятно куда делись 2 коп, т.к. последних две суммы %% д.б. одинаковыми из-за одинаковых периодов... Мож ветер был... северным
ПС. ИБ мона и не делать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 жов, 2019 20:46
упали %% за оХтябрь
А мы.ска.банк так и не работает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 29 жов, 2019 23:11
По сберегательный все тихо,сегодня сливал остатки с Монохерни
никому не верю
Додано: П'ят 01 лис, 2019 13:56
pr_skybank
p2p не подходит для создания активности по карте?
Как это сочетается?
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:02
Дасс, такое может возникнуть когда сначала списали комисс, а потом провели списание по р2р
Это по карде под депозит такое?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:16
Да, %% от депозита год ежемесячно снимались по р2р. Сегодня 23,18грн списалась комиссия за год "неактивности" в овердрафт (2,82грн был остаток на карте)
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:26
Поонял. Жуки. Нуна мабилу пополнить на 1грн
У меня в сл. мес. похоже подобное светит
... делайте хоть что-нибудь!
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