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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.4 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:28

  darmet написав:
  swan forever написав:sens
Вы имеете в виду ощадкарту?

Ощадкарта лучшее предложение, ИМХО. Даже немного подозрительное. :wink: Не припомню, чтобы % по карточному счету был больше,чем у депозита.

Почему же? У Михайловского была карта с 24%. Еще катались за ней по пригородам :) Точно уже не помню, но вроде по депозитам было не больше.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:35

  sens написав:
  swan forever написав:vollena71
С Праздником Вас, девушка!
А может полугодовое отсутствие ИБ один из симптомов?
Интерфейс у банки недружелюбній - не могу карту подобрать.

Все норм,карта дает бОльший доход чем срОчный вклад.вот так и работает

В процентах больше, но преимущество карты практически сводится на нет, т.к. снимать/пополнять невыгодно (кроме последнего дня месяца). А если средства никогда не трогать, то и нет отличия от обычного депозита. А 15% в таком случае мало. Разве что можно в любой момент снять все деньги (чего не сделаешь с большинством депозитов), но все равно потеряешь все проценты за последний месяц.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:22

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  candidat написав:У Михайловского была карта с 24%.

Не просто 24% а безподаткових (чистими).
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:23

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  candidat написав:15% в таком случае мало

Так вродй 16% було. Коли прОцент відкусили?
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31220
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1571 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:48

  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:15% в таком случае мало

Так вродй 16% було. Коли прОцент відкусили?

Точно сказать не могу. Я увидел 25 декабря. А насколько раньше изменили, я не знаю.
candidat
 
Повідомлень: 609
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