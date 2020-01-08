Почему же? У Михайловского была карта с 24%. Еще катались за ней по пригородам Точно уже не помню, но вроде по депозитам было не больше.
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Додано: Сер 08 січ, 2020 16:28
Почему же? У Михайловского была карта с 24%. Еще катались за ней по пригородам Точно уже не помню, но вроде по депозитам было не больше.
Додано: Сер 08 січ, 2020 16:35
В процентах больше, но преимущество карты практически сводится на нет, т.к. снимать/пополнять невыгодно (кроме последнего дня месяца). А если средства никогда не трогать, то и нет отличия от обычного депозита. А 15% в таком случае мало. Разве что можно в любой момент снять все деньги (чего не сделаешь с большинством депозитов), но все равно потеряешь все проценты за последний месяц.
Додано: Сер 08 січ, 2020 17:22
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 січ, 2020 17:23
Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 08 січ, 2020 17:48
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