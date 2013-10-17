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Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 3.4 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 09:02

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:
  greenozon написав:яка акція, коли гейм овер

Мабуть мається на увазі акція КОКОколо, де роздають по 100+100+50+50 грн. і діє вона як відомо до 29 лютого.


100 + 100 ?

Саме так по КОКО кредитній (жовтій).
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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і 50 по чорній дебітці - пожна взяти візу і мастер.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 19:28

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  clientage написав:Этаа? viewtopic.php?p=4514261#p4514261
Лень обновлять


нічого не прочитати.. можна зум ін? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:13

  ukrprom2014 написав:Квесторе_поверніться
і 50 по чорній дебітці - пожна взяти візу і мастер.

Ну так 300 немає зараз...туфта в підписі?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:17

  greenozon написав:
  clientage написав:Этаа? viewtopic.php?p=4514261#p4514261
Лень обновлять


нічого не прочитати.. можна зум ін? :)

Вона там зумится, тапните
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 23:40

Re: Sky Bank (РЕГІОН-БАНК)

  Квесторе_поверніться написав:Ну так 300 немає зараз...туфта в підписі?

У підписі не вказано кому 300 :)
Але Ви праві, треба поправити вже.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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