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Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових

Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2016 18:13

Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових

Інформаційна картка банку
Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках

Сайт
http://www.ausd.com.ua/
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2016 20:20

Re: Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінанс

цей банк з фізиками не працює, що обговорювати? монопольнозавищені тарифи на обслуговування на ринку цінних паперів? можете трохи інформації почерпнути на сайті АУФТ - вони про цього центру воюють :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2016 11:31

d_12 возможно будет интересная информация про эту финансовую структуру, в связи с чем и создали тему для обсуждения.

С уважением,
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2016 13:29

– А что будет с банком «Расчетный центр», поскольку это тоже квазигосбанк – он принадлежит НБУ? Государство выйдет из него тоже?

– Когда мы говорили о стратегии госбанков, мы не обсуждали «Расчетный центр», поскольку по своей сути он не банк, а клиринговый центр. У нас есть департамент открытых рынков Олега Чурия, который курирует это направление. Это их кусок хлеба. Они разрабатывают стратегию дальнейшей работы этого банка. Он создавался, чтобы избежать или предотвратить манипуляции на рынке с расчетами с ценными бумагами: провести поставку против платежа. Все остальное, что мы на него навесили: выполнение нормативов, резервы – это все от лукавого, от этого надо уходить. Это инструмент расчета, но не банк. И мы в эту сторону должны двигаться.

http://finclub.net/analytics/katerina-r ... ryali.html
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:32

Re: Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінанс

https://finclub.net/ua/news/nbu-vidklyk ... entru.html
yaroslav_demkovych
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