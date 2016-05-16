Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках
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З пов. Модератор
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 тра, 2016 18:13
Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових
Інформаційна картка банку
Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках
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З пов. Модератор
Додано: Пон 30 тра, 2016 20:20
Re: Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінанс
цей банк з фізиками не працює, що обговорювати? монопольнозавищені тарифи на обслуговування на ринку цінних паперів? можете трохи інформації почерпнути на сайті АУФТ - вони про цього центру воюють
Додано: Вів 31 тра, 2016 11:31
d_12 возможно будет интересная информация про эту финансовую структуру, в связи с чем и создали тему для обсуждения.
С уважением,
Модератор
Додано: П'ят 24 чер, 2016 13:29
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:32
Re: Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінанс
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