Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 кві, 2026 12:15
Пропонуємо до обговорення:
Україна взяла на себе зобов’язання перед Європейським Союзом запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, зокрема легкових. Відповідні законодавчі зміни мають бути ухвалені до кінця 2027 року.
Дивися повний текст В Україні запровадять обовʼязковий техогляд для всіх авто: в уряді назвали терміни
R2
Робот новин
- Повідомлень: 100905
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Додано: П'ят 17 кві, 2026 12:15
корчі на невідомих номерах вже вирішили, як обліковувати та перевіряти? вже знають як коррупційні схеми уникнути чи буде як раніше - через магарич?
Takeshi
- Повідомлень: 5
- З нами з: 21.09.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
Додано: Вів 21 кві, 2026 13:09
я тоже не верю в то, что на дорогах исчезнут авто с дымовой завесой и газовой атакой на окружающих.
Было бы хорошо, если бы я мог выложить видео таких авто куда-то, и чтобы владелец авто был как-то наказан, или наказана станция ТО, которая проверяла данное авто
Примат
- Повідомлень: 706
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 52 раз.
Додано: Вів 21 кві, 2026 15:23
навіть зараз після сертифікацію на дорозі повно авто з червоними поворотниками
GALeon
- Повідомлень: 1730
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 71 раз.
