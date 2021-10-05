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Український Будівельно-Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:10
бульбик написав:
Кто работает с этим банком. Расскажите о каких-то нюансах
говорят прОценты только из банкомата
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