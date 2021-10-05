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Обслуговування в українських
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Український
Будівельно-Інвестиційний Банк

Український Будівельно-Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Український Будівельно-Інвестиційний Банк 3.8 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:10

  бульбик написав:Кто работает с этим банком. Расскажите о каких-то нюансах


говорят прОценты только из банкомата
cohan
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  #<1 ... 4567
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