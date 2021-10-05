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Будівельно-Інвестиційний Банк

Український Будівельно-Інвестиційний Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Український Будівельно-Інвестиційний Банк 3.8 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
4
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:10

  бульбик написав:Кто работает с этим банком. Расскажите о каких-то нюансах


говорят прОценты только из банкомата
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:04

  бульбик написав:Кто работает с этим банком. Расскажите о каких-то нюансах

Приносите доки в відділення УБІБа що більше 100000 грн зняли в іншому банку.
Тоді можна відкрити депо під 12,25% на 18 місяців з виплатою шомісячно.
ПрОцент буде на карту під депо.
Карту слід брати неіменну МС на халяву.
Від СМС за 15 грн відмовитися.
Вихід безналом (не юзав, але без СМС кажуть що 3Д не буде приходити) і в чужих банкоматах з карти за мзду.
Вихід налом в рідних банкоматах і касах без комісії.
Друга банка, після Фарса, за прОцентом по депо.
Не агітую...тільки інформую.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 4567
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