Український Будівельно-Інвестиційний Банк

говорят прОценты только из банкомата
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:10
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:04
Приносите доки в відділення УБІБа що більше 100000 грн зняли в іншому банку.
Тоді можна відкрити депо під 12,25% на 18 місяців з виплатою шомісячно.
ПрОцент буде на карту під депо.
Карту слід брати неіменну МС на халяву.
Від СМС за 15 грн відмовитися.
Вихід безналом (не юзав, але без СМС кажуть що 3Д не буде приходити) і в чужих банкоматах з карти за мзду.
Вихід налом в рідних банкоматах і касах без комісії.
Друга банка, після Фарса, за прОцентом по депо.
Не агітую...тільки інформую.
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