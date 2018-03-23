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та інших авторів / Персональні теми форумчан / Вперед, за скарбами гетьмана! Вперед, за скарбами гетьмана! + Додати

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#<1 ... 161162163164 Додано: Суб 24 лют, 2018 18:31 clientage написав: Козак-характерник написав: Всі пазли сходяться у єдину картину... Всі пазли сходяться у єдину картину...

Вообчем упадническое настроение и девки уже не помагают.

Зима скоро кончится и домик денить в Долмации не помешает Вообчем упадническое настроение и девки уже не помагают.Зима скоро кончится и домик денить в Долмации не помешает

Думаю, що це ділема і роздуми кожного екс внутрішнього інвестора. Кисень перекрили. Інвестувати немає куди. Клімат не сприятливий. Ризиків море. Вихлоп майже "0". Зішкрябуємо останні вершки і щось кумєкати треба... Але головне не втратити те, що вже маємо... Держава у системній інституціональній кризі. Зайде хтось з зовні, пне ногою у ворота...і увесь домік посиплеться як картонний... "Патріоти" як завжди зникнуть...Натомість шукачи по наші скарби активізуються. Горщик тре переховати... Ніяких ячейок. Вскриють махом. Тіко схрон надійний і забугор. Думаю, що це ділема і роздуми кожного екс внутрішнього інвестора. Кисень перекрили. Інвестувати немає куди. Клімат не сприятливий. Ризиків море. Вихлоп майже "0". Зішкрябуємо останні вершки і щось кумєкати треба...Але головне не втратити те, що вже маємо...Держава у системній інституціональній кризі. Зайде хтось з зовні, пне ногою у ворота...і увесь домік посиплеться як картонний..."Патріоти" як завжди зникнуть...Натомість шукачи по наші скарби активізуються. Горщик тре переховати...Ніяких ячейок. Вскриють махом. Тіко схрон надійний і забугор. У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 25006 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1464 раз. Подякували: 1880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лют, 2018 18:47 clientage написав: и девки уже не помагают

и девки уже не помагают

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 25006 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1464 раз. Подякували: 1880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лют, 2018 16:24 Козак-характерник

песимізм аж зашкалює

продаєте свою 2кімн., купуєте 1кімн., а ше тра ремонт, техніку і т.п., який зміст, якщо Ви хочете тікати? Простіше жити на зйомній, скирдувати і валити:-) песимізм аж зашкалюєпродаєте свою 2кімн., купуєте 1кімн., а ше тра ремонт, техніку і т.п., який зміст, якщо Ви хочете тікати? Простіше жити на зйомній, скирдувати і валити:-) jump Повідомлень: 1750 З нами з: 18.08.09 Подякував: 56 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лют, 2018 16:37 jump написав: Козак-характерник

песимізм аж зашкалює

продаєте свою 2кімн., купуєте 1кімн., а ше тра ремонт, техніку і т.п., який зміст, якщо Ви хочете тікати? Простіше жити на зйомній, скирдувати і валити:-) песимізм аж зашкалюєпродаєте свою 2кімн., купуєте 1кімн., а ше тра ремонт, техніку і т.п., який зміст, якщо Ви хочете тікати? Простіше жити на зйомній, скирдувати і валити:-)

Теплиться ще надія. Але інвестування в країну зводжу до мінімума. Та й не хочу звідси їхати. Але виштовхують планомірно. Тут крамольна мисля, можуть й в капітулянцтві звинуватити. Але щодо фінансів і горщика з монетками треба міркувати раціонально, навіть цинічно. Я про східні креси. Якщо повномасштабна війна, то скасують пакт Рібентропа - Молотова і ми природнім шляхом й так опинимося в Європі. Є пісня Софії Ротару..."в нашей жизні всьо биваєт". Я моделюю різні ситуації.



Щодо продажу... мета: 1. Перегрупування капіталу і його мінімізація тут. 2. Покращення умов життя: нові комунікації, планування, гарна молодиця, як Долярчик гутарить... Все ж старий житловий фонд має свої проблеми. А там, поживемо - побачимо! Теплиться ще надія. Але інвестування в країну зводжу до мінімума. Та й не хочу звідси їхати. Але виштовхують планомірно. Тут крамольна мисля, можуть й в капітулянцтві звинуватити. Але щодо фінансів і горщика з монетками треба міркувати раціонально, навіть цинічно. Я про східні креси. Якщо повномасштабна війна, то скасують пакт Рібентропа - Молотова і ми природнім шляхом й так опинимося в Європі. Є пісня Софії Ротару..."в нашей жизні всьо биваєт". Я моделюю різні ситуації.Щодо продажу... мета: 1. Перегрупування капіталу і його мінімізація тут. 2. Покращення умов життя: нові комунікації, планування, гарна молодиця, як Долярчик гутарить...Все ж старий житловий фонд має свої проблеми. А там, поживемо - побачимо! У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 25006 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1464 раз. Подякували: 1880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лют, 2018 16:49 Козак-характерник

яким чином Ви виведете звідси капітал? і як його легалізувати за бугром? там питання до готівки, джерело походження. jump Повідомлень: 1750 З нами з: 18.08.09 Подякував: 56 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лют, 2018 16:56 jump написав: Козак-характерник

яким чином Ви виведете звідси капітал? і як його легалізувати за бугром? там питання до готівки, джерело походження. яким чином Ви виведете звідси капітал? і як його легалізувати за бугром? там питання до готівки, джерело походження.

Це вже технічні деталі. По ходу діла все з'ясовуватиму. Поки зупинюся на перегрупуванні капіталу тут. Забабахаю простору однушку студіо і кайфуватиму з чумаданом ойро і баксів + кину гривнедепо на харчування... Одночасно молитимуся за долю України. Це вже технічні деталі. По ходу діла все з'ясовуватиму. Поки зупинюся на перегрупуванні капіталу тут. Забабахаю простору однушку студіо і кайфуватиму з чумаданом ойро і баксів + кину гривнедепо на харчування...Одночасно молитимуся за долю України. У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 25006 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1464 раз. Подякували: 1880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лют, 2018 17:37 Козак-характерник написав: jump написав: Козак-характерник

яким чином Ви виведете звідси капітал? і як його легалізувати за бугром? там питання до готівки, джерело походження. яким чином Ви виведете звідси капітал? і як його легалізувати за бугром? там питання до готівки, джерело походження.

Це вже технічні деталі. По ходу діла все з'ясовуватиму. Поки зупинюся на перегрупуванні капіталу тут. Забабахаю простору однушку студіо і кайфуватиму з чумаданом ойро і баксів + кину гривнедепо на харчування... Одночасно молитимуся за долю України. Це вже технічні деталі. По ходу діла все з'ясовуватиму. Поки зупинюся на перегрупуванні капіталу тут. Забабахаю простору однушку студіо і кайфуватиму з чумаданом ойро і баксів + кину гривнедепо на харчування...Одночасно молитимуся за долю України.



зупинились на Стрийськійнавпроти ашану?

Ви звикли до центру і колло центру невідомо, чи там приживетесь зупинились на Стрийськійнавпроти ашану?Ви звикли до центру і колло центруневідомо, чи там приживетесь jump Повідомлень: 1750 З нами з: 18.08.09 Подякував: 56 раз. Подякували: 289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 лют, 2018 19:15 jump написав: зупинились на Стрийськійнавпроти ашану?

Ви звикли до центру і колло центру невідомо, чи там приживетесь зупинились на Стрийськійнавпроти ашану?Ви звикли до центру і колло центруневідомо, чи там приживетесь

Думаю. Аналізую пропозиції на ринку. Я до всього звик. У Донецьку жив на окраїні. Так що центр чи окраїна, мене не лякає. Просто хочу сучасного житла з новими комунікаціями. Ну й контингент околокультурний... Думаю. Аналізую пропозиції на ринку. Я до всього звик. У Донецьку жив на окраїні. Так що центр чи окраїна, мене не лякає. Просто хочу сучасного житла з новими комунікаціями. Ну й контингент околокультурний... У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 25006 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1464 раз. Подякували: 1880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 бер, 2018 19:03 Кайфуєм! Кайфуєм!



Примножив в 1,87 рази депо з початку березня на біржі...Кайфуєм! У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 25006 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1464 раз. Подякували: 1880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 бер, 2018 19:21 В кЭше? ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 23983 З нами з: 08.12.07 Подякував: 1934 раз. Подякували: 2694 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 161162163164 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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