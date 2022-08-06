BIGor написав:
Ну це перебільшення, достатньо не мати в Україні житла, бізнесу, фоп і мати центр життєвих інтересів в закордонній країні.
Це теоретично звучить просто, але на практиці — зовсім не так.
Податкова не визнає відсутність резидентства автоматично лише на підставі того, що людина не має житла чи ФОП в Україні. Центр життєвих інтересів — це суб’єктивна категорія, яка зазвичай трактується на користь держави. Якщо особа має українське громадянство, родину в Україні, банківські рахунки, або навіть просто повертається періодично — це вже підстава для визнання резидентства.
Ключова проблема — не в тому, що критерії відомі, а в тому, що довести їх виконання складно.
Податкова не надає чіткої процедури для підтвердження нерезидентського статусу. Відсутність житла чи бізнесу — це лише частина картини. Без офіційного підтвердження нерезидентства, іноземні доходи дійсно підлягають декларуванню за замовчуванням, і саме це створює ризики.
Тому моя теза — не перебільшення, а відображення реальної практики.
Якщо є приклади, коли хтось успішно довів нерезидентство і отримав офіційне підтвердження — буду радий ознайомитись з практичним досвідом, але це радше виняток, ніж правило.