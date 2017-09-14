Додано: Пон 03 лис, 2025 13:41

Shaman ви мене випередили , ЛАД чомусь ні льє крокодилячі сльози за 8млн померлих від голоду у 1932-32 і не за 0,5млн померлих знов таки в УССР у 1946-47.

Йому жалко померлих в Ленінграді, а товаришу Сталіну їх було зовсім не жалко, тому що взимку 1941-42 не вистачало їжі для фронту, а 600 тисяч дітей Ленінграда гвинтівку тримати були не в змозі , тому і почали евакуацію (переважно дітей, бо це майбутні воїни, а не стариків) взимку 1943го, коли США завалили союз яєчним порошком, сухим молоком, тушкованим м'ясом(другий фронт), так що вистачало навіть кладовщикам продавати крадене на ринках з-під поли.

Діти померли від голоду в окупованому фашистами Ленінграді, а якби їх вивезли у 1941м -вони померли би від голоду на неокупованій території ссср.



ЛАД зовсім не розуміє, що коли Чернігів був в облозі певний час, ніхто не побачив гуманітарних конвоїв з продуктами і медикаментами від АСВАБАДІТЕЛЕЙ, радійте що Харків мав сполучання з неокупованою Україною і хоч якісь продукти до вас потрапляли