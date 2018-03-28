Вперед, за скарбами гетьмана!

Скоро и за однушку тариф будет неподъемный. Останется только молиться.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 24 бер, 2018 20:16
Скоро и за однушку тариф будет неподъемный. Останется только молиться.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 24 бер, 2018 21:53
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 28 бер, 2018 20:18
З 20 лютого 2018 до 01 березня 2019 держателі карток Visa Platinum і Visa Infinite можуть скористатися знижкою 50% на поїздки з Uber цілий рік в аеропорт і назад*!
Для цього потрібно зробити 3 прості кроки:
Відкрити додаток Uber.
Зареєструвати картку Visa Platinum або Visa Infinite в додатку.
Ввести промокод VISAPREMIUMUA в розділі «Оплата».
Знижка 50% автоматично застосується до вашої поїздки в / з Міжнародний аеропорт «Київ» або Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Бажаємо приємних поїздок!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
реклама
|