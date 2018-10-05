|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 09 вер, 2018 08:15
Музична пауза
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 06 жов, 2018 15:59
Re: Вперед, за скарбами гетьмана!
Подскажите гуру рынка,если пополнять счет фиатом на бирже CEX.IO-банковский перевод написано без % и комиссий,а сколько за такой перевод сдерут наши Приват или ПУМБ к примеру и будет ли сумма ограничения по платежу??Кто сталкивался-кто знает-растолкуйте пжл. И на вывод средств на той же бирже стоит на VISA всего 3.8$ или я что то не так понял??Как то необычно мало
Додано: Суб 06 жов, 2018 16:07
Re: Вперед, за скарбами гетьмана!
У cex.io есть офисы в Украине, и они весьма жёстко занимаются мониторингом, потому готовьтесь сразу к блокировке счета и куче вопросов о подтверждении происхождения средств, и фиата, и крипты, для крипты - где именно покупали, или доказательства что майнили, если купили не на бирже - сразу досвидания.
А вывод на визу действительно очень дёшево.
Я успел попользоваться несколько месяцев, и все - так и не удалось им доказать что не верблюд, счета так и остались заблокированы, дали только все вывести.
|