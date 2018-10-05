RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
Вперед, за скарбами гетьмана!

Вперед, за скарбами гетьмана!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 163164165166
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 08:15

Музична пауза

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25437
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1620 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 15:59

Re: Вперед, за скарбами гетьмана!

Подскажите гуру рынка,если пополнять счет фиатом на бирже CEX.IO-банковский перевод написано без % и комиссий,а сколько за такой перевод сдерут наши Приват или ПУМБ к примеру и будет ли сумма ограничения по платежу??Кто сталкивался-кто знает-растолкуйте пжл. И на вывод средств на той же бирже стоит на VISA всего 3.8$ или я что то не так понял??Как то необычно мало https://cex.io/limits-commissions#/direction/withdrawal Спасибо.
osafly
 
Повідомлень: 40
З нами з: 29.05.14
Подякував: 11 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 16:07

Re: Вперед, за скарбами гетьмана!

osafly написав:Подскажите гуру рынка,если пополнять счет фиатом на бирже CEX.IO-банковский перевод написано без % и комиссий,а сколько за такой перевод сдерут наши Приват или ПУМБ к примеру и будет ли сумма ограничения по платежу??Кто сталкивался-кто знает-растолкуйте пжл. И на вывод средств на той же бирже стоит на VISA всего 3.8$ или я что то не так понял??Как то необычно мало https://cex.io/limits-commissions#/direction/withdrawal Спасибо.
У cex.io есть офисы в Украине, и они весьма жёстко занимаются мониторингом, потому готовьтесь сразу к блокировке счета и куче вопросов о подтверждении происхождения средств, и фиата, и крипты, для крипты - где именно покупали, или доказательства что майнили, если купили не на бирже - сразу досвидания.
А вывод на визу действительно очень дёшево.
Я успел попользоваться несколько месяцев, и все - так и не удалось им доказать что не верблюд, счета так и остались заблокированы, дали только все вывести.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22149
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 4942 раз.
 
Профіль
5
1
  #<1 ... 163164165166
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (297)
06.10.2018 17:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.