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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 16:04
В банке юристы безграмотные. Имеют крайне слабое представление о МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЯХ щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій. Мне отказали в размещении депозита (потребовали справку о доходах) как лицу, связанному с публичными деятелями, на том основании, что я ранее был помощником народного депутата на общественных началах. Клоуны.
Потерял время даром
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Додано: Сер 31 лип, 2019 21:31
lubopytnaya написав: iurii44 написав:
Банк должен следить за тем чтобы от его имени не распространялась неправдивая
информация.
Судя по всему, Вы лишь теоретик и никогда не сталкивлись с рекламными агентствами.
Единственное, что должен банк - подписать договор с агентством о размещении внешней рекламы на определенный срок и оплатить услуги агентства.
Далее за всё отвечает агентство. Заказчик (в данном случае банк) не может указывать агентству, что тому делать со своими рекламными носителями по завершению срока оплаченой рекламы.
Вы хотите сказать, что если мы видим неправдивую информацию о банке, которая наносит вред банку, то банку всеравно?
Если все так как Вы описываете то банк имеющий юридические отношения с агентством вправе предьявить притензии агентству.
А как такая ситуация регулируется в Европе ?
Практикующий вкладчик.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 10:45
iurii44
Добрий день! На жаль, на станції Льва Толстого виконується ремонт ескалатора, і метрополітен не дає дозвіл на виконання демонтажних робіт. Як тільки буде можливість, постер буде демонтовано. Просимо вибачення за дану ситуацію.
З повагою, Агропросперіс Банк
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APBank
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:09
APBank написав:iurii44
Добрий день! На жаль, на станції Льва Толстого виконується ремонт ескалатора, і метрополітен не дає дозвіл на виконання демонтажних робіт. Як тільки буде можливість, постер буде демонтовано. Просимо вибачення за дану ситуацію.
З повагою, Агропросперіс Банк
Спасибо за вразумительный ответ.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
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Додано: Нед 12 січ, 2020 20:04
Коллеги, а кто здесь имеет депо - есть какие особенности, каково мнение о банке?
Что нужно открыть для гривны при заходе в банк?
ИБ для физиков нет?
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la9
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Додано: Суб 18 січ, 2020 11:28
la9 написав:
Коллеги, а кто здесь имеет депо - есть какие особенности, каково мнение о банке?
Что нужно открыть для гривны при заходе в банк?
ИБ для физиков нет?
Обычный мелкий банк с вкусными процентами. Основной доход агрорасписки маленьким агропредприятиям. Иб для физиков нет, но вроде как планируется
Для открытия депозита нужны деньги, паспорт и код (если сумма выше 150000 грн могут потребовать справку о доходах).
Для диверсификации то что нужно
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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alex2013a90
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Додано: Суб 18 січ, 2020 11:41
alex2013a90 написав: la9 написав:
Коллеги, а кто здесь имеет депо - есть какие особенности, каково мнение о банке?
...Для открытия депозита нужны деньги, паспорт и код (если сумма выше 150000 грн могут потребовать справку о доходах)
Справку не попросили (сказали до 250К не нужно). Учтите, анкету ФМ читают и читают внимательно! Готовьте много времени на визит - все очень не быстро происходит. К депу открывают карту, на выбор неименная сейчас или именная позже. В общем, впечатление хорошее осталось.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 16:10
diagnostika написав:
В банке юристы безграмотные. Имеют крайне слабое представление о МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЯХ щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій. Мне отказали в размещении депозита (потребовали справку о доходах) как лицу, связанному с публичными деятелями, на том основании, что я ранее был помощником народного депутата на общественных началах. Клоуны.
Потерял время даром
Просто банка порахувала Вас високоризиковим клієнтом і вирішила ререстрахуватись.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 29 січ, 2020 11:17
la9 написав:
Коллеги, а кто здесь имеет депо - есть какие особенности, каково мнение о банке?
Особенности: итальянский владелец или совладелец, уже не помню.
Из хорошего: по окончании депозита не надо идти в отделение, т.к. вся сумма вклада +%% падает на карту.
В Киеве три отдедения. Два из них возле метро: ст.Олимпийская и ст.Печерская
Для кассовых операций, в т.ч. и выдачи депозита, можно сразу обращаться в кассу
любого отделения. Никаких документов не нужно, кроме паспорта и карты.
Из плохого: банк работает только в Киеве.
Жадность и Отвага!
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Додано: Сер 29 січ, 2020 11:59
alex2013a90 написав:
мелкий банк с вкусными процентами.
Ничего вкусного там нет на сегодня.
Отделение в Киеве на Дегтяревской есть.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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