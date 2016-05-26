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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:38
lubopytnaya написав:
Из хорошего: по окончании депозита не надо идти в отделение, т.к. вся сумма вклада +%% падает на карту.
комис за чужой исходящий п2п берет?
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la9
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anis
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