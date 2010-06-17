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Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 248249250251

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:38

Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)

  lubopytnaya написав:Из хорошего: по окончании депозита не надо идти в отделение, т.к. вся сумма вклада +%% падает на карту.

комис за чужой исходящий п2п берет?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:40

  la9 написав:
  lubopytnaya написав:Из хорошего: по окончании депозита не надо идти в отделение, т.к. вся сумма вклада +%% падает на карту.

комис за чужой исходящий п2п берет?

Не знаю, не пробовала.
Можно в "поддержке" спросить:
Контакт-центр 0800300170 (бесплатно по Украине)
В Киеве +38(044)392-93-73
Поддержка платежных карт 0800505555 (бесплатно по Украине)
Горячая линия доверия +38(067)7300177
Эл. почта bank@ap-bank.com
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:45

Есть и региональные менеджеры: https://www.ap-bank.com/ru/contact-us-ukraine.html
Можно выбрать нужную область
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлень: 4015
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1240 раз.
Подякували: 508 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:46

  lubopytnaya написав:Есть и региональные менеджеры: https://www.ap-bank.com/ru/contact-us-ukraine.html
Нужно выбрать любую область

интересный у них подход к общению...
la9
 
Повідомлень: 1643
З нами з: 02.07.09
Подякував: 297 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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  #<1 ... 248249250251
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