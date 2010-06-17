комис за чужой исходящий п2п берет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:38
Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:40
Не знаю, не пробовала.
Можно в "поддержке" спросить:
Контакт-центр 0800300170 (бесплатно по Украине)
В Киеве +38(044)392-93-73
Поддержка платежных карт 0800505555 (бесплатно по Украине)
Горячая линия доверия +38(067)7300177
Эл. почта bank@ap-bank.com
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:45
Есть и региональные менеджеры:
Можно выбрать нужную область
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:46
интересный у них подход к общению...
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