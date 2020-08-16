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Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
34%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
18
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 06:33

  sens написав:
  abc111 написав:.....хамское обслуживание клиентов на дегтяревской, в главном офисном здании :) .банк отстой! Позор ему

Так вы открыли продукт(депозит) или так поговорить?



....увы , увы, лишь время потерял.[/quote]
Детальнее можно, как нахамили ?
Отправили домой за маской? :lol:[/quote]


...в двух словах:
Сидят 3 менеджера в пустом зале и ля ля , на просьбу обслужить максимально быстро, т.к. ограничен по времени- ответ как получится, не меньше 40 минут- часа, не нравится едьте с свое Печерское пусть там обслужат быстро и т.д. и т.п.
Если учесть, что на дорогу потрачено время туда и обратно, что сумма депо планировалась под фонд, считаю, что таким отношением банк не заработал себе +
Порадовало, что с горячей линии отзвонились, извинились.....
abc111
 
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