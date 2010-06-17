Агропросперис Банк (Астра Банк)

....увы , увы, лишь время потерял.[/quote]
Детальнее можно, как нахамили ?
Отправили домой за маской? [/quote]
...в двух словах:
Сидят 3 менеджера в пустом зале и ля ля , на просьбу обслужить максимально быстро, т.к. ограничен по времени- ответ как получится, не меньше 40 минут- часа, не нравится едьте с свое Печерское пусть там обслужат быстро и т.д. и т.п.
Если учесть, что на дорогу потрачено время туда и обратно, что сумма депо планировалась под фонд, считаю, что таким отношением банк не заработал себе +
Порадовало, что с горячей линии отзвонились, извинились.....