Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 сер, 2020 06:33
sens написав: abc111 написав:
.....хамское обслуживание клиентов на дегтяревской, в главном офисном здании
.банк отстой! Позор ему
Так вы открыли продукт(депозит) или так поговорить?
....увы , увы, лишь время потерял.[/quote]
Детальнее можно, как нахамили ?
Отправили домой за маской?
[/quote]
...в двух словах:
Сидят 3 менеджера в пустом зале и ля ля , на просьбу обслужить максимально быстро, т.к. ограничен по времени- ответ как получится, не меньше 40 минут- часа, не нравится едьте с свое Печерское пусть там обслужат быстро и т.д. и т.п.
Если учесть, что на дорогу потрачено время туда и обратно, что сумма депо планировалась под фонд, считаю, что таким отношением банк не заработал себе +
Порадовало, что с горячей линии отзвонились, извинились.....
abc111
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Додано: Пон 17 сер, 2020 16:26
abc111 на Дегтяревской, в основном, обслуживают юриков. Поэтому физики часами сидят и ждут у моря погоды. Зато на Олимпийской и на Печерске практически всегда малолюдно.
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lubopytnaya
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Додано: Пон 17 сер, 2020 16:31
а кто тут бенефициары? безликие западные инвесторы?
Bosstone
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Додано: Пон 17 сер, 2020 16:38
lubopytnaya написав: abc111
на Дегтяревской, в основном, обслуживают юриков.
Поэтому физики часами сидят и ждут у моря погоды.
Зато на Олимпийской и на Печерске практически всегда малолюдно.
Разве "сквозное" обслуживание?
никому не верю
sens
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Додано: Пон 17 сер, 2020 18:44
Bosstone написав:
а кто тут бенефициары? безликие западные инвесторы?
да, из Великого Княжества Литовского
там житие не совсем гладко проходило, но вроде после получения инвестиций работают уверенно
cohan
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Додано: Вів 18 сер, 2020 13:33
sens написав: lubopytnaya написав: abc111
на Дегтяревской, в основном, обслуживают юриков.
Поэтому физики часами сидят и ждут у моря погоды.
Зато на Олимпийской и на Печерске практически всегда малолюдно.
Разве "сквозное" обслуживание?
Ну, лично я во всех трех киевских отделениях обслуживалась с тех пор, как открылись отделения на Печерске и Олимпийской.
Главное, чтобы карта была при себе - у них идентификация клиентов по карте.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Вів 18 сер, 2020 13:39
cohan написав:
из Великого Княжества Литовского
Да?
А в 2018 году, вроде, итальянцы были
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Вів 18 сер, 2020 16:28
Bosstone написав:
а кто тут бенефициары? безликие западные инвесторы?
Досить довга і запутана схема власності
Кіпр, Кайманові острова, в кінці фізики із Америки і Австрії
https://bank.gov.ua/files/Shareholders/ ... 200101.pdf
НБУ все знає (с)
greenozon
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Додано: Вів 18 сер, 2020 18:25
lubopytnaya написав: cohan написав:
из Великого Княжества Литовского
Да?
А в 2018 году, вроде, итальянцы были
за что взял: друзья из агросектора (техника) говорят что литовцы,
хотя
тут
конечно ногу сломит
может и "литовцы" такие же, а может как Новус
cohan
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