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Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 жов, 2020 21:16
открыл
отделение на Минской, в бывшем Альфы (а до того Эрсте/Банка Кипра) ))
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cohan
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Нед 04 жов, 2020 21:00
cohan
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