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Агропросперис
Банк (Астра Банк)

Агропросперис Банк (Астра Банк)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Агропросперис Банк (Астра Банк) 3.6 5 51
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
4%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
17
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
19
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:16

Re: Агропросперис Банк (Астра Банк)

открыл отделение на Минской, в бывшем Альфы (а до того Эрсте/Банка Кипра) ))
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:19

А кто в курсе - СЭП из ИБ здесь сколько стоит?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 10:16

  la9 написав:А кто в курсе - СЭП из ИБ здесь сколько стоит?


переказ коштів за межі Банку по СЕП 0,3% від суми переказу,
min 5,00 грн max 1000,00 грн

жлобство, думаю затестить карту с p2p, но держать 100+ ради 7% пока не хочется
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 14:30

Сегодня протестил безналичное пополнение депо. Чужим п2п на 2620, а потом сразу через приложение пополнить депо из меню "депозиты". Всё работает!
За вход через п2п на депокарту комиса нет.
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 15:54

  la9 написав:Сегодня протестил безналичное пополнение депо. Чужим п2п на 2620, а потом сразу через приложение пополнить депо из меню "депозиты". Всё работает!
За вход через п2п на депокарту комиса нет.

А по закінченню депо видача налу шо зайшов безналом не з комісом як в Руслана?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:44

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Сегодня протестил безналичное пополнение депо. Чужим п2п на 2620, а потом сразу через приложение пополнить депо из меню "депозиты". Всё работает!
За вход через п2п на депокарту комиса нет.

А по закінченню депо видача налу шо зайшов безналом не з комісом як в Руслана?

В КЦ говорят - без комиса
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 17:24

  la9 написав:Сегодня протестил безналичное пополнение депо. Чужим п2п на 2620, а потом сразу через приложение пополнить депо из меню "депозиты". Всё работает!

п2п на 2620 - это круто )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 17:27

  mustbe написав:
  la9 написав:Сегодня протестил безналичное пополнение депо. Чужим п2п на 2620, а потом сразу через приложение пополнить депо из меню "депозиты". Всё работает!

п2п на 2620 - это круто )

ой, ну не придирайтесь к словам! Уверен, все поняли смысл, здесь народ в теме. Я лишь показал общую схему
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 11:23

Кто-то тестил - за сдергивание с депозитки берут мзду?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:46

  la9 написав:Кто-то тестил - за сдергивание с депозитки берут мзду?


пишут что нет
https://ap-bank.com/documents/download/1060

смотрю, еще один банчик в 11% добавился... хотя уже надежда на повыше как бы
cohan
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