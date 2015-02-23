...твоя голова))
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Додано: Вів 09 лис, 2021 11:04
Re: КОНКУРС: Де сховати гроші у квартирі?
Додано: Сер 10 лис, 2021 09:20
Re: КОНКУРС: Де сховати гроші у квартирі?
О. Кумедно.
Побачив очевидно дієвий рецепт у серіалі "Кістки" сезон5серія22 (початок серії):
"
-- Серед мотлоху може бути щось і цінне...
-- Як звідси можна щось украсти? Звідки злочинцю знати де шукати?
"
Але жити поміж гір макулатури та іншого непотребу -- то так собі вихід...
Додано: Сер 10 лис, 2021 09:53
Bobua надо пожертвовать балконом или лоджией, в конце которой делаете тайник а дорогу к нему перекрываете 10 чугунными батареями отопления (батарея на 10 рёбер весит 80 кг), если вор и догадается где тайник, ему ещё надо будет вынести 800 кг чтобы к нему добраться. Секрет в том что вор народ ленивый, ему проще найти другую квартиру, конечно если в тайнике не миллион. Батареи между собой можно скрепить цепью с замком. Тогда задача вору ещё усложниться
Додано: Сер 10 лис, 2021 11:18
И тут вам самим понадобились деньги из тайника... На лечение... Звоните хрупкой жене и говорите, что ей надо просто перетащить 800 кг чугуна
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