Фальшивые доллары 100

Додано: Сер 02 січ, 2019 23:43
kosakivskyi_ivan Невозможно подделать некоторые вещи, которые присущи настоящим 100 долларам. Даже северокорейские суперподделки не могут их подделать. 1) Справа внизу цифра 100 под определенным углом меняет цвет на черный. Но!!! При горизонтальном просмотре ОБЯЗАТЕЛЬНО 100 должна менять цвет на темно-фиолетовый!!! Это нельзя подделать! НЕ темно-зеленый, а именно темно-фиолетовый. 2)Бумага. Посмотрите на свет. До 1999 года структура в виде прямоугольных линий, с 1999 года в виде ромба, ромбовидной формы линии. 3) Если почесать ногтем воротничек Франклина, то почувствуете явную ребристость поверхности. Эти 3 черты невозможно подделать. Даже оттиски на обратной стороне кое-как, но можно подделать и многое другое, но не эти вещи!