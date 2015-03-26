Фальшивые доллары 100

Додано: Суб 26 січ, 2019 13:26

Пишу лишь от удивления. Я полагал, что на сегодня фальшивыми могут быть лишь гривни. Те кто покупает доллары уже давно научены и ,,вооружены,, детекторами валют, я лично не покупаю с рук никогда, но детектор валют и у меня есть, детектор не только мне показывает это настоящая купюра или подделка, но и показывает мне ее номинал. А когда то ( 20 лет тому назад примерно)я поймал за руку продавца фальши, а дело было в моем авто и я просто его молотком в голову бахнул и из авто выбросил. Так вся соль этого сообщения в том, что по мне был в городе объявлен план Перехват и план Невод одновременно( мне друзья из милиции потом рассказывали) - Этот супер нахал, как оказалось на меня еще и заяву накатал.



И мой совет всем пострадавшим - если мошенники не опасаются что их поймают - значит они под сильной крышей сидят. А задержать тех, кто вас всех обидел не составляет труда, если для знакомства с вами был использован интернет, даже если браузером ТОР пользовались. Не тратьте ни свое время ни своих денег.



если встретите мошенников случайно - плесните им в лицо кислотой - сделаете им на всю их поганую жизнь - отметину и это все что вы можете им сделать. Милиция им ничего делать не будет плохого.



Уж поверьте.

Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.