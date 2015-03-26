|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 січ, 2019 23:43
kosakivskyi_ivan Невозможно подделать некоторые вещи, которые присущи настоящим 100 долларам. Даже северокорейские суперподделки не могут их подделать. 1) Справа внизу цифра 100 под определенным углом меняет цвет на черный. Но!!! При горизонтальном просмотре ОБЯЗАТЕЛЬНО 100 должна менять цвет на темно-фиолетовый!!! Это нельзя подделать! НЕ темно-зеленый, а именно темно-фиолетовый. 2)Бумага. Посмотрите на свет. До 1999 года структура в виде прямоугольных линий, с 1999 года в виде ромба, ромбовидной формы линии. 3) Если почесать ногтем воротничек Франклина, то почувствуете явную ребристость поверхности. Эти 3 черты невозможно подделать. Даже оттиски на обратной стороне кое-как, но можно подделать и многое другое, но не эти вещи!
Додано: Вів 08 січ, 2019 08:33
Re: Фальшивые доллары 100
Сейчас кстати многие говорят о том, что зеленые доллары лучше синих, потому что синие не везде принимают
Додано: Вів 22 січ, 2019 10:12
Re: Фальшивые доллары 100
Ничего не слышал об этом, сколько не меняю, всегда принимают что синие, что зеленые.
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:26
Re: Фальшивые доллары 100
Пишу лишь от удивления. Я полагал, что на сегодня фальшивыми могут быть лишь гривни. Те кто покупает доллары уже давно научены и ,,вооружены,, детекторами валют, я лично не покупаю с рук никогда, но детектор валют и у меня есть, детектор не только мне показывает это настоящая купюра или подделка, но и показывает мне ее номинал. А когда то ( 20 лет тому назад примерно)я поймал за руку продавца фальши, а дело было в моем авто и я просто его молотком в голову бахнул и из авто выбросил. Так вся соль этого сообщения в том, что по мне был в городе объявлен план Перехват и план Невод одновременно( мне друзья из милиции потом рассказывали) - Этот супер нахал, как оказалось на меня еще и заяву накатал.
И мой совет всем пострадавшим - если мошенники не опасаются что их поймают - значит они под сильной крышей сидят. А задержать тех, кто вас всех обидел не составляет труда, если для знакомства с вами был использован интернет, даже если браузером ТОР пользовались. Не тратьте ни свое время ни своих денег.
если встретите мошенников случайно - плесните им в лицо кислотой - сделаете им на всю их поганую жизнь - отметину и это все что вы можете им сделать. Милиция им ничего делать не будет плохого.
Уж поверьте.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
Додано: Чет 31 січ, 2019 11:00
sinowi Все конечно хорошо, но как в обменке могут выдать фальшивую купюру? За это их же посадят, засудят и так далее
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:23
Легко Вам выдадут все что угодно и Вы никому и ничего не докажете, разве что это будет ,,контрольная закупка,, валюты при оперативной съемке события, которое санкционирует судья.
Весь смысл в том, что те обменки, которых ни менты ни криминал - не крышуют обмануть Вас попробуют лишь случайно, сами того не ведая. А вот если открыто продают макулатуру - значит под крышей сидят.
Жизнь — ловушка, а мы мыши; иным удается сорвать приманку и выйти из западни, но большая часть гибнет в ней, а приманку разве что понюхают.
|