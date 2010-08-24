СК Классик лайф (Classic Life) отзывы

Додано: Чет 15 лют, 2018 04:20

Тоже являюсь обманутым вкладчиков. Брокер компании Финанс Партнер два месяца ходила за мной, названивала по 5 раза в неделю. Взяла измором. Какие только легенды мне не рассказывала, убедила что страховая не может обанкротиться. Думаю ладно, поверю. Хотя душа не лежала с самого начала. Купил 5 договоров с оплатой на 5 лет универсал Лайф. Что получается Всё потерял? Эта брокер, непорядочная!!!! Только о своей выгоде думала. Так уж меня уговаривать за мной 2 месяца бегала, А как отвечать, морозится, даже не идет на контакт. Очень жалею, что доверился ей. Как вернуть деньги?

Люди, не доверяйте страховым агентам, они только о своей шкурке беспокоятся, но никак не о вас, в этом я уже на 100% убедился.