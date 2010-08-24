СК Классик лайф (Classic Life) отзывы

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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:17
Watch В фейсбуке создана группа: Споживачі СК Classic Life Insurance (Классік / Классик):
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:19
l_lu А знаете ли вы, что Классик сейчас рассматривает вопрос создания негосударственного пенсионного фонда.Каково!? Как это им сразу в голову не пришло.Зачем страхование с его рисками?Конечно, частный пенсионный фонд! Тем более, Кулешина О.Н.-учредитель КУА. Вот и будут денежки ходить по замкнутому кругу четы Кулешиных. Во как! СК лишают лицензии, а они пытаются учредить частный пенсионный фонд!
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:21
[quote="3673270:PrivateInvestor"]Раньше накопительное страхование мною расценивалось только как долгосрочный инструмент сбережения и накопления целевой суммы средств.
До тех пор, пока внимание не привлекла компания, занимающая в «Insurance TOP» 8-ю строчку среди лидеров с темпом роста более 200%. При среднем росте рынка +50%, это весьма выдающийся результат и чуть позже стала ясна причина столь высокой динамики.
Около недели тщательно собирал информацию и проводил анализ по всем критериям: проверял свидетельства, лицензии, учредителя, акционеров, аудиты и фин. отчеты, данные перестраховщика, историю развития и многое другое.
И как Вы сейчас себя чувствуете? Когда СК перестала выполнять взятые на себя обязательства перед своими клиентами?Что и как Вы проверяли?
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:06
Эй, клиенты этой СК, а вы знаете где ваши полисы-договора? У меня 3 полиса-договора: Классик Инвест, Динамический и Универсальный(20, Стабильное Будущее). Я заключил трехсторонний договор с СК Классик о передаче всех трех полисов в СК Форте Лайф. В Форте был передан лишь Классик Инвест, Универсальный незаконно в СК Финако-Жизнь, a Динамический неизвестно.
СК Финако-Жизнь похоже муляж, так как на сайте никакой информации о лицензии нет, на телефон не отвечают, общаются лишь через email. Их домен зарегистрирован в этом году 19 апреля. Кто из Киева, можете проверить их офис на Стельмаха, 10а, офис 323?
Вообщем кинули почти на 900$ (500$ УП и 385$ ДП).
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